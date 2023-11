1 z 5

Paulina Sykut była jedną z gwiazd, które zjawiły się na poniedziałkowym evencie marki Sugarfree we Wrocławiu. To właśnie tam odbył się pokaz, a także otwarcie nowego salonu ulubionej marki gwiazd. Na tę okazję Paulina Sykut wybrała sukienkę marki Sugarfree, a także białe kozaki. Co ciekawe, patrząc na stylizację pięknej prezenterki, nie sposób nie zdobyć się na małą modową refleksję. Jeszcze do niedawna strój Pauliny Sykut mógł uchodzić za szczyt kiczu - białe kozaczki przez lata kojarzyły się jednoznacznie i były synonimem największego modowego obciachu. Panterka też nie miała dobrego PR-u, ale do czasu. Teraz zarówno zwierzęcy wzór, jak i białe kozaki należą do najgorętszych trendów sezonu.

Podoba się wam look Pauliny Sykut i chciałybyście wyglądać tak samo? My wiemy, gdzie kupić zarówno sukienkę prezenterki, jak i buty! Zajrzyjcie na kolejne strony galerii.

