Paulina Sykut-Jeżyna opublikowała na Instagramie zdjęcie z rodzinnego spaceru ze swoją córką. Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dziennikarka pochwaliła się, że Róża jest aktualnie na etapie zadawania pytań. Dziewczynka jest ciekawa świata i jak każde dziecko w jej wieku ma milion pytań:

Mamu, a co to? Co to jest? ❤️ Pyta o wszystko ???? Jest tak ciekawa świata i pełna entuzjazmu, że nawet wiewiórka w parku zaniechała ucieczki i postanowiła się z nią zapoznać .