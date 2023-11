1 z 12

Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia lekkie, zwiewne dziewczęce stylizacje z sukienkami w roli głównej. Wybiera je nie tylko latem, ale również jesienią. Prezenterka tworzy ciekawe zestawy, którymi inspiruje się wiele kobiet.

Na swoim instagramowym profilu dostaje mnóstwo pozytywnych komentarzy dotyczących swojego stylu, a wśród nich pojawiają się zapytania o marki ubrań, które nosi. Nie zawsze są to ubrania od projektantów, prezenterka często sięga po ubrania, które nie kosztują fortuny - pochodzące z sieciówek i sklepów internetowych. Może sobie na nie pozwolić każda kobieta, nie rujnując przy tym domowego budżetu.

Dziewczęcy styl Pauliny Sykut-Jeżyny

Paulina Sykut oprócz świetnego wyczucia stylu stawia na naturalny wygląd, mocny makijaż jest zarezerwowany jedynie na duże gale, na co dzień wybiera neutralne kolory i delikatny, lekki make up.

Na uwagę zasługują ostatnie stylizacje gwiazdy Polsatu, w których łączy zwiewne sukienki z botkami. Podobne zestawy z łatwością możemy skompletować w popularnych sieciówkach. Mamy dla Was kilka ciekawych propozycji na modny jesienny look! Zajrzyjcie do galerii!