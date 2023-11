1 z 12

Płaszcze to absolutny must have w sezonie jesienno-zimowym. Kochają je gwiazdy i w swoich szafach mają ich całkiem spore kolekcje. Do fanek płaszczy zdecydowanie należy Paulina Sykut-Jeżyna. Aktorka, którą kochamy za proste, a jednocześnie eleganckie stylizacje, zaprezentowała się ostatnio w szarym płaszczu marki Tiffi za 699 zł. Klasyczny jesienno-zimowy zestaw czyli ciepły sweter lub golf, spodnie, botki i płaszcz to propozycja, która sprawdzi się niemal na każdą okazję.

Jak gwiazdy noszą płaszcze?

Tworząc stylizacje często poszukujemy inspiracji. Jak się okazuje zazwyczaj czerpiemy je od gwiazd. W końcu to one podążają za modą i korzystają z porad stylistów, aby zawsze prezentować się dobrze. Podpowiadamy Wam, jak w tym sezonie gwiazdy noszą płaszcze i jakie modele najczęściej wybierają!

Paulina Sykut-Jeżyna stawia na klasykę. Szary płaszcz to doskonały zakup. Będzie pasował zarówno do codziennej, jak i eleganckiej stylizacji. A co najważniejsze szarość zawsze pojawia się wśród jesiennych trendów. Jeśli wybierzemy płaszcz w kolorze szarym, w naszej szafie pojawi się klasyk, po który zawsze będziemy mogły sięgnąć w sezonie jesień/zima.

Klasykę, ale w innym wydaniu wybiera również Małgorzata Rozenek. Celebrytka zaprezentowała się niedawno w długim, beżowym płaszczu. Do stylizacji założyła beżowe spodnie, cienki sweterek, baleriny i jasną torebkę. Tak prostą stylizacje bez problemu kupimy w popularnych sieciówkach.

Oczywiście niektóre gwiazdy wybierają odważniejsze stylizacje z płaszczem w roli głównej np. Ewa Farna stawia na kratę, a Margaret na neonowe kolory. Na płaszcz w mocnym kolorze czy z wyrazistym wzorem można sobie pozwolić, jeśli decydujemy się na kolejny zakup, a w naszej szafie wiszą już klasyczne modele.

Dlaczego warto mieć w swojej szafie szary płaszcz?

Szarość to ponadczasowy kolor, co prawda w zależności od aktualnych trendów pojawia się w nowej odsłonie, ale zawsze jest w modzie. Możemy go dowolnie łączyć z większością barw i zdecydowanie należy do bezpiecznych kolorów.

Inspirując się stylizacją Pauliny Sykut-Jeżyny mamy dla Was kilka propozycji szarych płaszczy z popularnych sieciówek. Sprawdźcie, jakie modele można kupić w Zarze, Reserved czy H&M?