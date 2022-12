Paulina Sykut już szykuje się na Sylwestra Polsatu. Po blondzie nie ma śladu

Fryzury jesień 2020. Paulina Sykut rozjaśniła i ścięła włosy. Postawiła na odważne cięcie "The undone bob"!

Paulina Sykut zafundowała sobie sporą metamorfozę! Piękna gwiazda Polsatu nie tylko rozjaśniła, ale również mocno skróciła swoje długie włosy. Jak prezentuje się w nowej fryzurze? Zdecydowana większość internautów jest zachwycona fryzurą i kolorem włosów Pauliny Sykut. Zobaczcie sami! Paulina Sykut w nowej fryzurze Paulina Sykut przez wiele lat nosiła długie, ciemne włosy. Jakiś czas temu prowadząca "Taniec z Gwiazdami" zaczęła delikatnie rozjaśniać swoją fryzurę- zaczęła od delikatnych refleksów, a później prezentowała się w coraz to jasniejszych kolorach włosów. Teraz Paulina Sykut jeszcze bardziej rozjaśniła swoją fryzurę! To jednak nie koniec. Gwiazda Polsatu mocno skróciła swoje włosy. Pogodynka opublikowała na Instagramie zdjęcie i krótkie nagranie z salonu fryzjerskiego i pochwaliła się nową fryzurą. Jak zareagowali internauci? - Pani Paulino pięknie w blondzie, mogłyby zostać na stałe - Zmiana zdecydowanie na plus😍 - Pięknie ❤️ - 😍😍😍 Pięknie pani wygląda 💕- komentują fani. Zobaczcie sami, jak w nowej fryzurze prezentuje się Paulina Sykut! Pasują jej jasne i znacznie krótsze włosy? Naszym zdaniem wygląda świetnie! Zobacz także: Paulina Sykut w "combat boots" na jesień 2020. To najmodniejszy model botków w tym sezonie. 90 procent kobiet ma je w szafie! Paulina Sykut zmieniła fryzurę i znacznie rozjaśniła swoje włosy. Wyświetl ten post na Instagramie. 💇‍♀️👩‍🦳 Post udostępniony przez Paulina Sykut-Jeżyna (@paulinasykutjezyna) Paź 29, 2020...