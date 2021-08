W piątek w "Tańcu z Gwiazdami" Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentuje się z zupełnie nowej odsłonie. Dziennikarka zmieniła kolor włosów i już nie jest brunetką. Paulina zdecydowała się na sporą metamorfozę i nie da się ukryć - wygląda świetnie! Zobaczcie, jak prowadząca taneczne show zaszalała u fryzjera! Pasuje jej nowy kolor włosów? Paulina Sykut została blondynką Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała się obserwatorom na Instagramie w całkiem nowym wydaniu. Dziennikarka odwiedziła fryzjera i zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Gwiazda nie jest już brunetką, a także włosy nie sięgają jej już za ramiona! Paulina ma teraz blond włosy! Swoją metamorfozę opatrzyła krótkim podpisem w sieci: 💇🏼‍♀️ #blondie - napisała Sykut na Instagramie. Zobacz także: Paulina Sykut na rodzinnym spacerze. Córeczka gwiazdy Polsatu to już duża dziewczynka ! Internauci zachwycili się nowym kolorem Pauliny Sykut-Jeżyny i oczywiście trudno się z nimi nie zgodzić. Pod fotografiami pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy. Nie tylko polskich fanów. Przepiękna 😘😚😙💓💓💕💕 Naprawdę kocham twarz Pauliny😍😍🙂 Blondyny rządzą😘😘😘extra👌 Très belle. Photo.. magnifique femme❤️ - czytamy w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz wygląda prowadząca "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". My już nie możemy doczekać się piątkowego odcinka, aby zobaczyć więcej zdjęć Pauliny! A Wy? Paulina Sykut zmieniła kolor włosów. Udana metamorfoza?