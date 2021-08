Paulina Sykut-Jeżyna na rodzinnym spacerze. Jej plecak jest wart fortunę! Nowe zdjęcia paparazzi

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" doskonale wie co jest modne i stylowe. Gwiazda hitu TTV nie oszczędza również na strojach i dodatkach - już nie raz widzieliśmy ją w naprawdę drogich stylizacjach. Tym razem uczestniczka "Gogglebox" zaprezentowała plecak i buty, których łączna cena może przyprawić niejedną osobę o zawrót głowy. Zobaczcie ile kosztują i jak się w nich prezentuje Sylwia Bomba. Zobacz także: Sylwia Bomba przyćmiła pannę młodą na weselu?! Fani: "Mam nadzieję, że nie sprawiłaś przykrości młodej" Sylwia Bomba z "Gogglebox" z plecakiem i butami od Christiana Diora Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" już nie raz robiła duże wrażenie swoją stylizacją. Ostatnio dość głośno było wokół jej kreacji weselnej, która zdaniem niektórych internautek mogła przyćmić nawet kreację panny młodej! Każdy, kto obserwuje Sylwię Bombę na Instagramie dobrze wie, że gwiazda "Gogglebox" kocha modę, a jej stylizacje i dodatki niejednokrotnie pochodzą od najlepszych, światowych projektantów. Jak wiadomo ekskluzywne rzeczy kosztują dość dużo... Ostatnio to paparazzi przyłapali bohaterkę hitu TTV podczas spaceru z mężem i córeczką na ulicach Warszawy. Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy jest oczywiście plecak Sylwii Bomby! Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to model od Christiana Diora. Jego regularna cena to 3190 euro! Po aktualnym kursie dokładna cena plecaka w przeliczeniu na złotówki wynosi nieco ponad 14 tysięcy złotych! Robi wrażenie, prawda? Jedno jest pewne - jest to plecak, który pomieści absolutnie wszystko, a do tego jest ultrawygodny! Ale to nie wszystko. Sylwia założyła go do białej, letniej...