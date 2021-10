Jeszcze niedawno Paulina Sykut-Jeżyna deklarowała, że z przyjemnością poprowadzi każdy program o tańcu i muzyce. Ale wszystko wskazuje na to, że stacja Polsat ma teraz wobec prezenterki inne plany. Jak dowiedział się "Flesz", producenci "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" są zainteresowani udziałem Pauliny w show. Ostatnio mieli okazję usłyszeć ją, m.in. podczas festiwalu w Sopocie, gdzie pokazała próbkę swoich wokalnych możliwości. Czy gwiazda przyjmie ich zaproszenie? W zawodowym kalendarzu Pauliny Sykut-Jeżyny pojawiła się luka, którą mogłaby wypełnić, bo kolejna edycja "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami" planowana jest dopiero na wiosnę 2019 roku! Przeczytaj: Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi "Word of Dance"? Jeszcze nie dostałam żadnej oficjalnej propozycji, ale jeśli taka się pojawi, chętnie spróbuję swoich sił w nowym formacie – zapowiada prezenterka . Ale to nie koniec niespodzianek! Okazuje się bowiem, że muzyczny talent po mamie odziedziczyła córka Pauliny, 1,5-roczna Róża. Dziewczynka chodzi już z rodzicami na basen, ale jesienią będzie dodatkowo uczęszczać na lekcje tańca! Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna o córce i... Klarze Lewandowskiej! Róża ma smykałkę do tańca i postanowiliśmy ją w tym kierunku rozwijać. Na razie pod kątem zabawy, ale kto wie? Może w przyszłości zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie "Tańca z gwiazdami" – śmieje się dumna mama . Jesteście ciekawi jak mała Róża najchętniej spędza czas? I gdzie państwo Jeżynowie spędzili pierwszą część swojego urlopu? Przeczytacie w nowym "Fleszu". Paulina Sykut-Jeżyna ma szansę zostać nową uczestniczką "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Talent muzyczny i sportowy po prezenterce odziedziczyła jej 1,5-roczna córka Róża.