Trendy lato 2021: Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca w sukience za 80 złotych! Wiemy gdzie ją dostaniecie

Paulina Sykut-Jeżyna znów zachwyciła swoją letnią stylizacją z sukienką w roli głównej. Prezenterka jest znana ze swojej wielkiej miłości do kobiecych, wziewnych kreacji i to je wybiera najczęściej w sezonie letnim. Efektowna letnia sukienka to najprostszy sposób na udaną stylizację - wystarczy wybrać do niej odpowiednie dodatki i mamy gotowy look na każdą okazję. Paulina Sykut-Jeżyna po raz kolejny udowadnia, że nie trzeba wydawać fortuny, aby stworzyć ciekawy zestaw na lato. Zobaczcie, ile gwiazda wydała na tę stylizację! Paulina Sykut w idealnej sukience na lato z Bonprix Paulina Sykut-Jeżyna uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, która często prezentuje zestawy dostępne w sieciówkach, a to sprawia, że są one w zasięgu portfela jej fanek, które tak często inspirują się stylem gwiazdy. Jak wiadomo pogodynka na bieżąco śledzi modowe trendy i wybiera z nich te elementy, które pasują do jej stylu. Tym razem gwiazda Polsatu wybrała prosty, ale efektowny zestaw na lato złożony z sukienki w paski Bonprix i słomianego koszyka tej samej marki. Paulina Sykut-Jeżyna przyznała, że w taką pogodę ciężko wybrać stylizację, bo we wszystkim jest za gorąco, ale ten zestaw sprawdza się nawet w upalny dzień: W taki upał, najlepiej byłoby się nie ubierać.. co chwilę polewać się chłodną wodą..odpoczywać w cieniu , jeść lody, popijać lemoniadę, nie chodzić do pracy (wiadomo) … 🙌😁🥤🍦🧊🌴Jakieś pomysły ,jak przetrwać ?😁🌡 Dzisiaj , wyjątkowo, wysyłam Wam lodowate pozdrowienia 😉😘❤️ ☀️ - napisała na Instagramie Paulina Sykut-Jeżyna. Letni look Pauliny Sykut-Jeżyny przypadł do gustu jej fankom i co najlepsze nie kosztuje majątku. Za sukienkę zapłacimy 99 zł i taka sama jest cena koszyka. Pięknie wyglądasz 😍 Czy można wiedzieć skąd ta cudna...