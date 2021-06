Paulina Sykut-Jeżyna w hitowej wzorzystej sukience z Reserved! Ten model to wakacyjny must have!

Paulina Sykut-Jeżyna znów skradła serca internautek swoją stylizacją. Prezenterka doskonale wie co jest modne, a jej kreacje zawsze robią furorę na Instagramie. Tym razem gwiazda zachwyciła sukienką, która jest absolutnym hitem lata 2020! Ten wzór to totalny must have w te wakacje! Wiemy, gdzie i za ile możecie ją kupić. Zobacz także: Paulina Sykut pokazała córkę. Róża to już duża dziewczynka! "Oczy po mamie" komentują fani Trendy lato 2020. Paulina Sykut–Jeżyna tą sukienką skradła serca internautek! Wiemy gdzie i za ile można ją dostać! Tropikalne wzory i kwiaty opanowały modę w tym roku! Zobaczycie je wszędzie - poczynając od dekoracji do domu, a kończąc na ubraniach. Wiele gwiazd pokochało właśnie ten wzór, co widać po doborze ich stylizacji. Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z nich! Prezenterka na swoim Instagramie już nie raz zachwyciła internautki kreacją. Tym razem obserwatorki gwiazdy nie mogą oderwać wzroku od jej krótkiej, letniej sukienki. Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla gwiazdy. Internautki po raz kolejny są zachwycone stylizacją prezenterki. - Oj te sukienki to Pani ma przepiękne zawsze 😍 - Śliczna sukienka Pani Paulino - Pięknie !!! Boskie kolory 😍🌷☀️ - Piękna sukienka 😍 - piszą fanki. Gdzie zatem można dostać takie cudo? Sukienkę, którą ma na sobie Paulina Sykut-Jeżyna jest dostępna na stronie monikaswiderska.pl, w cenie 329 złotych. Lato w pełni, dlatego warto przemyśleć zakup kreacji właśnie w tym stylu. Kwiatowe i tropikalne wzory, są wciąż na topie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...