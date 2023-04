Paulina Smaszcz w szczerym wyznaniu: "Byłam dziewczyną z biednej rodziny"

Paulina Smaszcz nie zamierza odpuszczać. Dziennikarka w rozmowie z mediami nie tylko wyznała, jak jej synowie zareagowali na wieści o związku Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, ale też postanowiła po raz kolejny skomentować ich romantyczne wakacje w Izrealu, które wywołały medialną burzę. - To tak, jakby moich synów nie kochał - grzmi Paulina Smaszcz w rozmowie z Moniką Jaruzelską. Dlaczego wyjazd Kurzajewskiego do Izreala z jego nową ukochaną aż tak rozwścieczył byłą żonę prowadzącego "Pytanie na śniadanie"? Jest komentarz! Paulina Smaszcz gorzko o wyjeździe Kurzajewskiego i Cichopek do Izraela Choć wydawać by się mogło, że relacja Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego już dawno się zakończyła - para rozwiodła się w 2020 roku - to ogłoszenie światu nowego związku gwiazdora TVP z jego programową partnerką sprawiło, że dziennikarka wybuchła. Paulina Smaszcz już grozi byłemu mężowi sądem , nazywając go kłamcą, a także nie szczędzi gorzkich komentarzy na temat jego zażyłości z Katarzyną Cichopek. Prezenterka atakuje parę nie tylko w mediach społecznościowych, ale też w licznych wywiadach, w których zarzuca zakochanym budowanie szczęścia na nieszczęściu innych sugerując, że związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego trwa od 2019 roku . W najnowszym wywiadzie z Moniką Jaruzelską, w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej", Paulina Smaszcz zdradziła, jak synowie Macieja Kurzajewskiego zareagowali na jego relację z Katarzyną Cichopek . To jeszcze nie wszystko. Dziennikarka wytłumaczyła również, dlaczego tak ostro skrytykowała wyjazd zakochanych do Izraela. - Mój syn studiował w Izraelu, tam spędził 8 lat, znamy ten Izrael doskonale. Tym bardziej przykro jest słyszeć, że mój były mąż po 23 latach mówi, że: "Jak cudownie podróżować po Izraelu z...