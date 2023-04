Paulina Smaszcz odwiedziła wnuczkę: "Babcia petarda" 

Rodzina Pauliny Smaszcz niebawem się powiększy. Już za kilka miesięcy dziennikarka i jej były mąż - Maciej Kurzajewski - po raz pierwszy zostaną dziadkami. Wszystko wskazuje też na to, że specjalistka od PR-u już jest gotowa na przywitanie na święcie nowego członka rodziny. Tylko zobaczcie jej najnowsze zdjęcie. Taka babcia to skarb! Paulina Smaszcz już jest gotowa na narodziny wnuczki Chociaż w ostatnich miesiącach atmosfera między Pauliną Smaszcz a Maciejem Kurzajewskim była bardzo napięta, to teraz wszystko wskazuje na to, że ich stosunki powoli się ocieplają. Po tym, jak media poinformowały, że Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski zostaną dziadkami, byli małżonkowie zaniechali publicznego wbijania sobie szpilek, a dziennikarka podkreśla, że jest "cała w skowronkach", zaś wieści o rychłych narodzinach jej pierworodnej wnuczki są dla niej najlepszym prezentem na 50. urodziny. I choć Paulina Smaszcz nieczęsto porusza w mediach społecznościowych temat swoich dzieci, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Na jej instagramowym koncie pojawił się uroczy kadr z dziecięcymi kapciuszkami w roli głównej, który opatrzyła poruszającym opisem. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dr / PhD Paulina Smaszcz (@paulina.smaszcz) Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska o radosnej nowinie u Macieja Kurzajewskiego: "Nowe życie zawsze jest piękne" Jak podkreśla Paulina Smaszcz, to rodzina jest dla niej najważniejsza. - W życiu zawsze kieruję się miłością macierzyńską, bo moi synowie wyznaczali mi rytm mojego życia. Dzięki nim moje życie...