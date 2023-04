Paulina Smaszcz pochwaliła się prezentem dla wnuczki. Fani: "Do schowania głęboko w szafie"

Paulina Smaszcz pokazała fanom, jaki prezent kupiła wnuczce, przy okazji dając do zrozumienia, że się do niej wybiera. Trafiony upominek dla niemowlaka?

Paulina Smaszcz zapowiedziała, że niebawem wylatuje do Włoch, by poznać wnuczkę. Przy okazji zaprezentowała instagramowym obserwatorom małą kurteczkę z haftami i naszyciami, jaką planuje podarować dziewczynce. Niektórzy internauci pochwalili jej wybór, inni stwierdzili, że to nie jest najlepszy prezent dla tak małego dziecka. Zobaczcie, co wywołało tak skrajne reakcje komentujących.

Prezent Pauliny Smaszcz dla wnuczki podzielił internautów

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski na początku marca zadebiutowali w zupełnie nowej roli - zostali dziadkami. Ich starszy syn, Franciszek i jego żona powitali bowiem na świecie córkę. Młoda rodzina na stałe mieszka we Włoszech, gdzie niedawno poleciał Maciej Kurzajewski, żeby poznać swoją wnuczkę. Skonfliktowana z eksmężem Paulina Smaszcz, jak dotąd, nie miała takiej okazji. Teraz najwyraźniej to się zmieni. Dziennikarka ogłosiła bowiem, że wybiera się w podróż do Włoch i pokazała fanom, jaki upominek przygotowała dla wnuczki.

Zobacz także: Paulina Smaszcz tłumaczy się ze zdjęcia "wnuczki" i uderza w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz pokazała fanom dżinsową kurteczkę dla wnusi. Katana, ozdobiona naszyciem kolorowej pszczoły na plecach, prezentuje się naprawdę uroczo. Kryje też pewną niespodziankę - została spersonalizowana i naszyto na niej imię dziewczynki. Tego jednak dumna babcia na razie nie chciała ujawnić i dyskretnie przesłoniła napis.

Tę piękną kurteczkę dla mojej wnuczki stworzyła Agnieszka Wyrwa. Pod napisem kryje się imię mojej wnuczki i lecę już na skrzydłach do mojej Smaszczo-Vaccari rodziny, by razem cieszyć się naszą pierwszą Wielkanocą. I nikt mi nigdy nie wmówi, że dzieci i wnuczka nie są najważniejsze na świecie, że nie stanowią życiowego azymutu i nie są najpiękniejszym i najwspanialszym darem, który świadczy o nas i zostawiamy po sobie na świecie. Dlatego wiem, że warto żyć - napisała "kobieta-petarda"

W ten sposób wykładowczyni akademicka dała do zrozumienia, że planuje spędzić święta z synem, synową i wnuczką we Włoszech.

Wygląda na to, że Paulina Smaszcz ma słabość do dżinsowych kurtek zdobionych spersonalizowanymi naszyciami - sobie też sprawiła podobną. Fani zwrócili jednak uwagę, że ciuszek dla kilkutygodniowej dziewczynki, choć piękny, może się okazać mało praktyczny, z uwagi na materiał, z jakiego został wykonany:

Kurteczka piękna, taka do schowania głęboko w szafie, no bo raczej nie do włożenia niemowlakowi

Serio? No "idealny" prezent dla niemowlaka. Dziecko malutkie, leżące i kurteczka jeansowa.... Super swoboda ruchów... - komentowali internauci.

Byli jednak i tacy, którzy zachwycili się ubrankiem:

Też bym chciała taką dla mojej wnusi, Mai

Cudna

Boska - pisano w sekcji komentarzy

Trzeba jednak zaznaczyć, że Paulina Smaszcz może uznała, że kurtka ma być po prostu pamiątką, a niekoniecznie elementem garderoby do noszenia na co dzień.

Zobacz także: Paulina Smaszcz stanowczo reaguje na gratulacje od Katarzyny Cichopek! Wbiła szpilę byłemu mężowi i jego partnerce

Instagram/@maciejkurzajewski

Jak wam się podoba prezent, jaki przygotowała dla wnuczki Paulina Smaszcz?

Przypomnijmy, że Paulina Smaszcz niedawno zadeklarowała chęć pozbycia się innej pamiątki - tatuaży, które zrobiła z okazji ślubu oraz 15. rocznicy zaślubin.

Instagram/@paulina.smaszcz