Paulina Smaszcz opublikowała nowy wpis: "Jeśli ktoś krytykuje moje życie i wchodzi w nie z butami..."

Paulina Smaszcz-Kurzajewska trafiła do szpitala! Żona Macieja Kurzajewskiego opublikowała poruszające nagranie, w którym zdradziła, że musiała przejść operację i obecnie przebywa na oddziale neurochirurgii. Jaki jest stan zdrowia dziennikarki? Paulina Smaszcz- Kurzajewka przyznała, że była to już druga operacja w tym roku, ale nie zamierza się poddawać i będzie walczyć o swoje zdrowie. Zobaczcie, co powiedziała! Żona Macieja Kurzajewskiego walczy o zdrowie Paulina Smaszcz-Kurzajewska nagrała filmik dla swoich fanów. Wideo opublikowała na Instagramie. Słuchajcie, mam dla Was kilka ważnych słów. ⁣ Jestem w szpitalu, po operacji na oddziale neurochirurgii. Nie było to zaplanowane, ale pilne i koniecznie- napisała pod nagraniem. Co zdradziła żona Macieja Kurzajewskiego? Niestety, okazało się, że ten rok nie jest dla mnie łaskawy. Jedna operacja, która była w lutym, później przez kilka miesięcy mnie nie było- wróciłam na chwilę i okazało się nagle, w poniedziałek rano, że niestety kolejna operacja jest konieczna, że mój system nerwowy nie wytrzymał i niestety potrzebna jest ingerencja i operacja - zdradziła dziennikarka. Pan doktor powiedział, że wszystko się ułoży i każdy dzień będzie lepszy. Pamiętajcie, że ja jestem nie do zdarcia. Zobaczcie sami, co powiedziała o swoim stanie zdrowia! A my życzymy Paulinie Smaszcz -Kurzajewskie j dużo zdrowia!!!