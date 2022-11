Paulina Smaszcz znalazła się w centrum uwagi mediów po tym, jak publicznie rozliczyła się z Maciejem Kurzajewskim. To dziennikarka ujawniła, że Katarzyna Cichopek wybrała się do Izraela z jej byłym mężem. Po jej komentarzach prowadzący "Pytanie na śniadanie" potwierdzili na Instagramie, że są razem. Na tym się nie skończyło. Później jeszcze wielokrotnie uderzała w parę, wytykając jej liczne kłamstwa i zdrady. Przy okazji stanęła w obronie Marcina Hakiela. Nie wszystkim gwiazdom spodobała się reakcja Pauliny Smaszcz. Jej zachowanie krytycznie oceniły m.in. Izabela Janachowska i Iwona Pavlović. W najnowszym odcinku podcastu "Porażka, czyli sukces" dziennikarka odpowiedziała tym paniom bardzo gorzkimi słowami. Paulina Smaszcz ostro o Janachowskiej, "która wychodzi za mąż za milionera" i Pavlović, "która rozbiła rodzinę" Choć minął miesiąc od tego, jak prowadzący "Pytanie na śniadanie" ujawnili swój związek, Paulina Smaszcz nie przestaje dogryzać Maciejowi Kurzajewskiemu . Dziennikarka gorzko wypowiada się na temat byłego męża, wywołując mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Jedni rozumieją jej ból, drudzy krytykują za to, że nie może z klasą pogodzić się z tym, że ojciec jej dzieci jest szczęśliwy z inną kobietą. Zobacz także: Paulina Smaszcz o Macieju Kurzajewskim: "Straciłam miłość mojego życia" Kilka razy Paulina Smaszcz nie wytrzymała i pokłóciła się z internautami, nie unikając ostrych słów. Nie gryzła się w język także w podcaście Anny Zejdler. Rozmawiając z prowadzącą, powiedziała wprost, co myśli na temat Iwony Pavlović i Izabeli Janachowskiej , które skrytykowały jej zachowanie. Nie zabrakło bardzo osobistych przytyków, które dotyczyły przede wszystkich związków jurorki "Tańca z gwiazdami" i prezenterki. Co to są za ekspertki?...