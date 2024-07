Paulina Młynarska skomentowała wypowiedzi uczestników programu "Azja Express". Dziennikarka i pisarka po raz kolejny zabrała głos w sprawie gwiazd, które wzięły udział w nowym show stacji TVN. Kilka dni temu Młynarska na swoim profilu na Facebooku skrytykowała ich, że w Azji bawili się w biednych ludzi. Słowa pisarki wyraźnie dotknęły niektóre gwiazdy, które w wielu wywiadach zaczęły podkreślać, że wcale nie czują się bogate i nie udawały biednych na planie show. Paulina Młynarska najwyraźniej ma już dość takich tłumaczeń. Co tym razem napisała m.in. do Hanny Lis, Małgorzaty Rozenek czy Radosława Majdana?

Wyjdźcie może na chwilę ze swojej bańki i zechciejcie przyjąć do wiadomości, że nie wszyscy w mediach kierują się chęcią bycia cytowanymi, zawiścią i ignorancją. Niektórzy stawiają pytania i to jest też nasza, dziennikarska robota. Wszyscy jak mantrę powtarzacie " Nie bawiłam/em się w biednych, bo nie jestem bogaty/a!". Nie róbcie z tata wariata! Z perspektywy większości mieszkańców Ziemi, wszyscy Europejczycy są bogaci. Bardzo bogaci! Nawet ci, którzy tutaj są biedni. Doskonale o tym wiecie, niektórzy z Was są przecież doświadczonymi dziennikarzami - komentuje Paulina Młynarska.

W dalszej części wpisu pisarka przyznaje, że jest zażenowana, że musi tłumaczyć uczestnikom show, że narzekanie na swoją sytuację materialną, kiedy m.in. pokazują się z drogimi, markowymi torebkami jest sprzeczne z ich tłumaczeniami.

W dodatku, Haniu, Gosiu, Radku, Agnieszko i Agnieszko, wasz wizerunek w mediach jest mocno powiązany z zamożnością. I to jest ok! Ludzie sukcesu stanowią motywację dla innych. Wolę się zabezpieczyć, bo zaraz znowu będzie, że zazdroszczę: naprawdę uważam, że to fajnie, że stać Was na torebki LV, królewskie wesela, wakacje w luksusowych miejscach i mieszkanie w Konstancinie. Zapracowaliście na to. Jednak zderzanie takiego właśnie wizerunku ze słowami o byciu "niebogatym", albo żalenie się na trudną sytuację materialną zgrzyta. Stanowi oczywisty dysonans, który ludzie błyskawicznie wyłapują. Wasi polscy odbiorcy, w przeważającej większości borykają się z niskimi płacami, pracą na śmieciówkach i ciągłym brakiem kasy na podstawowe potrzeby, a kiedy zderzymy ten fakt z tym co wiemy o sytuacji materialnej ludzi w Azji, gdzie za głodowe stawki produkowane są nasze drogie markowe markowe ciuchy, mamy zgrzyt jak przy jeżdżeniu styropianem po szkle. Czuję się trochę zażenowana, że trzeba Wam to tłumaczyć. Nadal uważam, że jesteście ludźmi wrażliwymi, oczytanymi i fajnymi.