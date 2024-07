Paulina Młynarska apeluje do Agaty Dudy! Dziennikarka jest zdecydowaną przeciwniczką ustawy dotyczącej zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Młynarska poparła ostatnio "czarny protest" a teraz osobiście zaapelowała do żony prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wreszcie zabrała głos w sprawie, która dotyczy przyszłości polskich kobiet i już od kilku miesięcy wywołuje tak ogromne emocje. Dziennikarka pokazała na swoim profilu na Facebooku nagranie w którym zwraca się do do pierwszej damy, aby zareagowała na plany polityków.

Prezydentowo, Agato Dudo, pierwsza damo zwracam się do pani z apelem w imieniu swoim i setek tysięcy, a może nawet milionów polskich kobiet, które dziś z zapartym tchem oczekują, że zajmie pani stanowisko wobec obłąkańczego projektu, ustawy całkowicie zakazującego aborcji w Polsce. My nie kupujemy tego, że pani jest apolityczna i że pani się nie angażuje a to dlatego, że wzięła pani bardzo czynny udział w kampanii prezydenckiej swojego męża i setki tysięcy kobiet zagłosowały na niego właśnie dlatego, że pani je do tego przekonywała. To dla nas bardzo ważne, żeby była pani dziś z nami. Zwracam się jako do matki, jako do nauczycielki, jak do siostry. Czekamy na panią- apelowała Paulina Młynarska.

Myślicie, że Agata Duda odpowie na apel Pauliny Młynarskiej? Żona prezydenta już kilka miesięcy temu nie skomentowała listu, który wystosowały do niej posłanki Nowoczesnej. Posłanki prosiły wówczas Agatę Dudę o wzięcie udziału w dyskusji o planowanym zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Pierwsza Dama nie odpowiedziała na list posłanek, co bardzo ostro skomentowała Dorota Wellman.

Pierwsza dama nie jest milczącą kukłą, która stoi i ładnie się uśmiecha. Pierwsza dama na swoje zadania. Tak uważam powinna pełnić swoją funkcję w tym kraju- mówiła wówczas Dorota Wellman w rozmowie z SuperExpress.tv.

Co ciekawe - głos w sprawie o całkowitym zakazie aborcji zabrała ostatnio Marta Kaczyńska. Córka Lecha Kaczyńskiego w swoim felietonie "wSieci" napisała wprost, że jest to "okrucieństwo". Ciekawe, czy wypowiedź Marty Kaczyńskiej zachęci Agatę Dudę do wzięcia udziału w głośnej dyskusji.

Paulina Młynarska apeluje do Agaty Dudy.

Żona prezydenta odpowie dziennikarce?

Paulina Młynarska aktywnie bierze udział w manifestacjach i protestach przeciwko ustawie antyaborcyjnej.