Paulina Krupińska po zdobyciu korony Miss Polonia 2012 błyskawicznie rozpoczęła karierę w show-biznesie. I choć niebawem rozstaje się z koroną najpiękniejszej Polki, to nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Występ na Miss Universe 2013 tylko umocnił jej pozycję, a Paulina jest prawdziwą ozdobą pokazów mody i salonów. Przypomnijmy: Paulina Krupińska po raz OSTATNI w koronie na imprezie charytatywnej

Nowy rok dla Krupińskiej rozpocznie się równie dobrze. Paulina trafiła bowiem na okładkę najnowszego, już noworocznego numeru magazynu "HOT Moda", który jest wydaniem noworocznym. Uśmiechnięta modelka pozuje na niej w seksownej złoto-czarnej sukience opinającej jej zgrabne ciało. W środku ma się też znaleźć wywiad z Krupińską, w którym "miss piękności zdradza swoje ukryte pragnienia".

To nie koniec obecności Pauliny w kolorowych magazynach. Już niebawem ukaże się jej kolejna w jednym z dużych tytułów. Wszystko wskazuje na to, że rok 2014 również będzie należał do niej.

Tak Paulina Krupińska prezentuje się na okładce "HOT Moda". Zachęca was do zakupu?

