Jednym z najważniejszych momentów podczas wyborów Miss Unvierse są spotkania z jurorami i odpowiedzi na czasami dziwne pytania. W ten sposób Miss z całego świata muszą udowodnić, że znają język angielski, mają do siebie dystans i sporą wiedzę na temat życia. Czy udało się to Polce, Paulinie Krupińskiej, która w Moskwie zbiera same ochy i achy? Zobacz: Polka dostała elitarny pokaz, kolację z miliarderem i reklamy

Miss Polonia najpierw musiała przedstawić się i opowiedzieć, jaką najdziwniejszą rzecz zjadła w swoim życiu. Odpowiedziała bez najmniejszego zająknięcia.

- Jadłam ślimaka na wakacjach w Barcelonie. To było bardzo dziwne i straszne uczucie. Nienawidzę tego.

Później Paulina musiała odegrać rolę. Jej zadaniem było uciekanie przed... chcącym ją złapać potworem. Jak wyszło? Zobaczcie sami:

Pamiętajcie też, że codziennie możecie głosować na Paulinę w internetowym głosowaniu Miss Unvierse. Dzięki waszym głosom Polka ma szansę trafić do finałowej 16-stki, z której zwyciężczynię wybierze jury. Szczegóły głosowania i link tutaj.

