W minionym odcinku "Tańca z gwiazdami" Paulina Gałązka poruszyła wyznaniem. Jak się okazało, aktorka po latach dowiedziała się, że jest w spektrum autyzmu. Przed naszą kamerą wyjawiła, że to znany muzyk, nieświadomie, zmotywował ją do diagnozy.

Paulina Gałązka usłyszała dignozę

W półfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" Paulina Gałązka po raz pierwszy wyznała przed kamerami, że jest w spektrum autyzmu:

Moja historia z tobą jest dowodem na to, że nie ma niezdolnych uczniów - potrzebny jest tylko dobry nauczyciel, bo ja jako osoba w spektrum autyzmu uczę się po swojemu mówiła w materiale.

Jej wyznanie poruszyło całą Polskę. W rozmowie z naszą reporterką aktorka raz jeszcze odniosła się do tematu, ujawniając, że to dzięki Macie, znanemu raperowi, usłyszała diagnozę!

Ja zdecydowałam się na diagnozę, ponieważ zainspirował mnie Mata, który też powiedział o tym publicznie i na podstawie tego, co on mówił. Jest raperem, którego uwielbiam, w którego twórczości bardzo się odnajduję i odnajdywałam się w jego słowach na temat tego, jak on funkcjonuje i to zainspirowało mnie do pójścia na diagnozę

Paulina Gałązka zdradziła nam również, czy jej życie zmieniło się po diagnozie.

