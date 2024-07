Patryk Pniewski zabrał głos w sprawie wystąpienia Macieja Stuhra na Orłach! Przemówienie aktorka podczas gali wzbudziło bardzo dużo emocji i z pewnością przejdzie już do historii. Polityczne żarty jednak nie wszystkim się spodobały, a artysta zebrał sporo negatywnych opinii na swój temat. Jedną z najbardziej dosadnych wyraziła posłanka Krystyna Pawłowicz. Również podczas wtorkowego wydania "Wiadomości" w TVP nie szczędzono Maciejowi Stuhrowi krytyki. Sam gwiazdor podchodzi do tego z dużym dystansem i zaapelował na swoim profilu na Facebooku, aby ci którzy poczuli się obrażeni jego żartami mieli więcej dystansu do siebie i świata. Teraz w obronę postanowił go wziąć młody i przystojny gwiazdor Patryk Pniewski. Dodał on na swoim profilu na portalu społecznościowym wpis, w którym również namawia swoich fanów do tego, aby podchodzili do wszystkiego z wyrozumiałością:

wkurw.... mnie to, ze Polaków tak wszystko dotyka, to nasze narodowe przewrażliwienie na kazdy temat a w szczególności polityki..... brak umiejętności kulturalnego dialogu, wszystko kazdy bierze do siebie zamiast zająć sie swoim życiem..... moja rada: wiecej seksu! chciałbym kiedys byc taki zabawny jak moj idol i kolega Maciej! w ogole chciałbym byc nim - [pisownia oryginalna].