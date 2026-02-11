Fani Grzegorza Markowskiego od lat wypatrują nowych wiadomości o swoim idolu. Przypomnijmy, że w 2019 roku artysta zapowiedział muzyczną emeryturę, a w 2021 roku definitywnie zakończył swoją działalność artystyczną z powodu problemów zdrowotnych. To właśnie wówczas zapadła decyzja o odejściu ze sceny na dobre. Od tamtego momentu Grzegorz Markowski nie pojawia się w mediach, nie bierze udziału w koncertach i konsekwentnie unika publicznych wystąpień.

Spokojne życie poza sceną. Patrycja Markowska zdradza szczegóły codzienności ojca

Jak dziś wygląda życie artysty, którego utwory śpiewały miliony Polaków? Na to pytanie odpowiedziała ostatnio Patrycja Markowska w rozmowie z "Faktem". Jak się okazało, Jej ojciec znalazł szczęście w zwyczajności - regularnie chodzi z żoną do lasu, odwiedza basen, ćwiczy, a wolny czas poświęca na czytanie książek. Według Patrycji Markowskiej, jej ojciec doskonale odnalazł się w nowej, spokojnej rzeczywistości, z dala od zgiełku sceny.

Patrycja Markowska o stanie zdrowia ojca

Patrycja Markowska w tym samym wywiadzie zapewniła, że jej tata czuje się bardzo dobrze, a obecny tryb życia służy mu jak nigdy dotąd.

On się naprawdę świetnie czuje. On chodzi z mamą do lasu, chodzą sobie na basen, ćwiczą, prowadzą taki styl życia, czytają bardzo dużo książek - przyznała Patrycja Markowska

W kontekście jubileuszowej trasy koncertowej Patrycji Markowskiej naturalnie pojawiło się pytanie, czy jej ojciec znowu pojawi się u jej boku na scenie. Piosenkarka przyznała, że nie zamierza już namawiać ojca do powrotu przed publiczność.

Był taki moment, że jeszcze go trochę namawiałam. Myślałam, że jemu to dobrze robi, jak on wychodzi na scenę, ale wiesz, on nie chce. (...) Tata ma naprawdę w swoim dorobku miliony koncertów, jest legendą, wiec ma prawo odpocząć. (...) On sobie na to zasłużył i ja nie zamierzam go naciskać. Oczywiście, że mi by to zrobiło super, jakby mój tata się pojawiał na moich koncertach. Będzie miał ochotę, to wyjdzie, ale ja muszę iść swoją drogą i polegać na sobie - dodała Markowska

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Zobacz także: