Po długim milczeniu i zniknięciu ze sceny Grzegorz Markowski zaskoczył wszystkich. Legendarny frontman zespołu Perfect pojawił się publicznie po raz pierwszy od października 2023 roku. Wydarzenie miało miejsce na warszawskim Mokotowie. Markowski, który od czterech lat przebywa na emeryturze, unikał blasku reflektorów. Jednak teraz dał się zauważyć na koncercie swojej córki, Patrycji Markowskiej. To był jego pierwszy publiczny występ od dłuższego czasu.

Koncert Patrycji Markowskiej przyciągnął legendarnego muzyka

Wieczór zorganizowano z okazji otwarcia nowego pubu w Warszawie. Na scenie wystąpiła Patrycja Markowska, a wśród zgromadzonych gości znalazł się jej ojciec. Obecność Grzegorza Markowskiego była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników koncertu. Markowski pojawił się w pierwszym rzędzie, gdzie z dumą i emocją oklaskiwał występ swojej córki. Jego obecność nie tylko poruszyła fanów, ale także wywołała falę wzruszenia w mediach społecznościowych. Były wokalista Perfectu wyglądał na wypoczętego i w dobrej formie, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych.

Lokalizacja wydarzenia nie była przypadkowa - Mokotów, jedna z najbardziej znanych dzielnic Warszawy, stała się tego wieczoru miejscem wyjątkowego spotkania. Na koncert przybyli przedstawiciele świata show-biznesu oraz liczni fani Patrycji Markowskiej.

Emerytura i zdrowie Grzegorza Markowskiego – dlaczego zniknął?

Grzegorz Markowski oficjalnie zakończył swoją sceniczną karierę w 2021 roku. Już w 2019 roku sygnalizował, że stopniowo wycofuje się z działalności artystycznej. Decyzja o rezygnacji z pożegnalnej trasy koncertowej była podyktowana jego pogarszającym się stanem zdrowia.

Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja – pisał Markowski w emocjonalnym oświadczeniu na Facebooku.

Od tamtej pory muzyk rzadko pojawiał się w przestrzeni publicznej. Jego córka, Patrycja, od czasu do czasu dzieliła się rodzinnymi zdjęciami, dzięki którym fani mogli dowiedzieć się o stanie zdrowia artysty. Jednak przez ostatnie miesiące pozostawał zupełnie poza zasięgiem mediów.

Izabela Połeć pokazała zdjęcie z Markowskim – fani zaskoczeni

Prawdziwym hitem internetu stała się fotografia opublikowana przez Izabelę Połeć – założycielkę agencji castingowej i uczestniczkę programu „Azja Express”. To właśnie ona udostępniła zdjęcie z Grzegorzem Markowskim, opatrzone opisem:

Marzenie z dzieciństwa spotkanie z Grzegorzem Markowskim spełnione!

Zdjęcia, które trafiły do sieci, wywołały lawinę komentarzy. Internauci byli poruszeni obecnością Markowskiego i wyrazili nadzieję na jego powrót na scenę, choćby na jednorazowe występy. Nie brakowało też słów wsparcia i uznania dla jego decyzji o odpoczynku.

