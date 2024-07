1 z 6

Patricia Kazadi przyłapana przez paparazzi

Patricia Kazadi uwielbia zakupy! Niedawno buszowała po sklepach w towarzystwie swojego przystojnego brata Williama, a teraz znów dała się przyłapać podczas shoppingu! Tym razem Patricia wybrała się na łowy do jednego z warszawskich centrów handlowych z dwiema koleżankami. Gwiazda wybrała sportową stylizację - bluzę, dresowe spodnie, sportowe buty i czapkę oraz modne okulary. Patricia chętnie zaglądała do sklepów popularnych sieciówek. Ciekawe, czy to były już pierwsze zakupy prezentów świątecznych?

