W sobotę zobaczymy kolejny odcinek programu "Dance Dance Dance"! Co wydarzy się w trzecim odcinku? Dojdzie do poważnej wymiany zdań między Patricią Kazadi a Idą Nowakowską! Jurorka programu zarzuciła siostrom Kazadi, że mniej się starają. Uczestniczka była szczerze zaskoczona:

Ida: Wykonanie tej choreografii było średnie. Uważam, że jesteście stworzona do tańca i często tak jest, że jak ktoś wie, że jest stworzony do tańca, to trochę mniej pracuje

Patricia: To na pewno nie do nas

Ida: Nie wiem...

Patricia: ... to ja to mówię na 100 procent, najciężej pracowałyśmy w tym tygodniu, 5-6 godzin dziennie, mogę przyjąć każdą krytykę, ale nie to, że nie pracujemy