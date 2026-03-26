Weronika Fabijańska i Xavier Wiśniewski rozstali się

Weronika Fabijańska i Xavier Wiśniewski od połowy 2021 roku tworzyli parę. Siostra Sebastiana Fabijańskiego właśnie przekazała jednak, że ich relacja zakończyła się. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym wspólnie ze swoim byłym partnerem informują o rozstaniu.

Ostatnio media obiegła niespodziewana wiadomość o zakończeniu związku Xaviera Wiśniewskiego, syna Michała Wiśniewskiego i Weroniki Fabijańskiej, siostry Sebastiana Fabijańskiego. Choreografka rozwiała wszelkie wątpliwości, potwierdzając, że ich relacja zakończyła się już rok temu. Jeszcze niedawno Weronika Fabijańska wypowiadała się przed naszą kamerą na temat rozstania Michała i Poli Wiśniewskich.

Muszę taki szybki wywiad przeprowadzić z Xavierem, który jest chyba zajęty. Czy my jesteśmy razem? zapytała Weronika Fabijańska Xaviera Wiśniewskiego na InstaStories.

Xavier odpowiedział stanowczo:

Nie. Od około roku wyznał.

W dalszej części nagrania syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny zapewnił, że Weronika jest dla niego jedynie trenerką i łączy ich przede wszystkim wspólna pasja - taniec.

Weronika Fabijańska i Xavier Wiśniewski chronili prywatność

O związku Weroniki Fabijańskiej i Xaviera Wiśniewskiego, najstarszego syna Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, media rozpisywały się od kilku lat. Para zaczęła się spotykać kilka lat temu, a ich relacja stopniowo przekształciła się z przyjaźni w poważny związek, choć oboje dbali o prywatność i rzadko pokazywali w sieci wspólne zdjęcia czy szczegóły ze swojego życia osobistego.

Mimo że przez długi czas trzymali swój związek z boku fleszy i skupiali się przede wszystkim na wspólnych projektach zawodowych - Weronika jako tancerka i choreografka, a Xavier jako artysta i muzyk - relacja ta z czasem zaczęła pojawiać się tu i ówdzie w mediach. Ostatecznie jednak para niedawno ogłosiła, że ich relacja zakończyła się już jakiś czas temu, co potwierdzili we wspólnym oświadczeniu.

