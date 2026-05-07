Fundacja #TeamLitewka była dla wielu nie tylko nazwą organizacji, ale też społecznością zbudowaną wokół konkretnych akcji pomocowych i energii, którą wnosił jej założyciel. Dlatego pytanie o ciąg dalszy wracało w rozmowach i wiadomościach kierowanych do zespołu. Teraz, kiedy już wiadomo, że działalność fundacji nie zostanie wstrzymana, w sieci pojawił się kolejny komunikat z tym związany. Obok tej wiadomości nie przeszła obojętnie również ukochana Łukasza Litewki, która udostępniła post na swoim InstaStories.

Fundacja #Team Litewka będzie działać dalej

Zespół fundacji jasno zakomunikował, że kontynuacja działań w #TeamLitewka ma być najpełniejszym sposobem podtrzymania planów i inicjatyw, które Łukasz Litewka uruchomił razem ze swoją społecznością. W praktyce oznacza to nie tylko symboliczny gest, ale też realną gotowość do dalszej pracy w obszarach, z których fundacja była znana.

Określenie dalszych losów Fundacji nie byłoby możliwe, bez rozmowy z najbliższymi Łukasza – Rodzicami oraz Bratem. Dziś mieliśmy okazję porozmawiać i jesteśmy zgodni, że najlepszą możliwą formą uczczenia Jego pamięci, jest dalsze, wspólne realizowanie tego, co sobie wymarzył. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami niełatwe zadanie, Łukasz był naszym wspólnym mianownikiem, swoją niepowtarzalnością do łączenia ludzi zaprosił nas wszystkich na swój statek trzymając kompas- dlatego wierzymy, że razem z Wami na pokładzie cel nigdy nie zniknie z horyzontu. - czytamy w komunikacie

Nowy wpis ws. działań fundacji i reakcja partnerki Łukasza Litewki

Teraz w sieci pojawił się kolejny wpis związany z #TeamLitewka. Okazało się, że członkowie fundacji otrzymali mnóstwo ciepłych słów w związku z podjęciem decyzji o kontynuowaniu działalności i postanowili za te wszystkie dobre komentarze serdecznie podziękować.

Drogi Teamie! Jesteśmy poruszeni do cna jak wspaniale zareagowaliście na wczorajszy komunikat. Bardzo Wam za to dziękujemy, bo każda wiadomość dodaje nam sił i wiary w to, że wspólnie z WAMI możemy wszystko! - przekazano

Dowiedzieliśmy się także, jakie będzie teraz jedno z pierwszych działań fundacji.

Jak wiecie, wielkim marzeniem Łukasza było Zwierzogranie , które po raz pierwszy zorganizowaliśmy w ubiegłym roku. Dziś możemy potwierdzić, że nic się nie zmienia w kwestii naszych planów i 14 czerwca widzimy się w sosnowieckim Parku Środula. Zrobimy to tak, jak sobie wymarzył! Chylimy czoła Teamie, jesteście Wielcy, zapiszcie tę datę w swoich kalendarzach, a my lada moment powiemy Wam o wielu wspaniałych inicjatywach związanych z wydarzeniem i pomocą dla zwierząt. - podkreślono w nowym komunikacie

Partnerka Łukasza Litewki błyskawicznie zareagowała na obydwa te wpisy. Udostępniła je na swoim InstaStories na Instagramie i choć nie opatrzyła ich żadnym komentarzem od siebie, to jednak ten gest jest wyraźnym sygnałem, że będzie wspierać dalsze działania fundacji #TeamLitewka, którą założył jej tragicznie zmarły ukochany.

Fot. Instagram natalia.baclawska

Fot. Instagram natalia.baclawska

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: