W ostatnim czasie mówi się o poważnym kryzysie w związku Dody i Dariusza Pachuta. Piosenkarka i sportowiec przez długi czas nie komentowali zamieszania wokół swojej relacji. Pochłonięta promocją swojego show i trasy koncertowej, królowa popu nie chciała, by plotki o jej życiu prywatnym zepchnęły wieści o jej karierze na dalszy plan. Wokalistka zaapelowała o to, by uszanować jej prywatność. Natomiast niespodziewanie głos zabrał Dariusz Pachut. Jego oświadczenie nie spotkało się z ciepłym przyjęciem.

Internauci uderzają w partnera Dody

Na początku sierpnia Dariusz Pachut po raz pierwszy zabrał głos w sprawie plotek o rozstaniu z Dodą. Sportowiec zareagował na krytyczne komentarze, które już od jakiegoś czasu pojawiają się na jego temat. Mężczyzna zaznaczył, że nigdy nie marzył o życiu celebryty i unikał show-biznesu. Zasugerował, że razem z piosenkarką niepotrzebnie chwalili się swoją relacją w mediach. Dodał też, że nie ma zamiaru odpowiadać na zarzuty internautów.

Oświadczenie Dariusza Pachuta nie spotkało się z miłym przyjęciem. Internauci wytknęli sportowcowi, że sam publikował wspólne zdjęcia z Dodą, dobrze wiedząc, że jego partnerka jest jedną z najsławniejszych piosenkarek w kraju. Użytkownicy zwrócili też uwagę na to, że mężczyzna chętnie udzielał wywiadów, w których mówił o związku z gwiazdą.

- To nie wiedziałeś, z kim się wiążesz? Doda to najbardziej znana osoba w Polsce, chłopie ?! Jak możesz teraz pisać, że nie chciałeś być celebrytą i obracać się w blasku fleszy???!!! Obudził się;

- Zadaj sobie pytanie, kto pierwszy zaczął publikować i relacjonować ich wspólne życie...

- To po co akceptował na przykład wywiad w "Pytaniu na śniadanie", przecież to jest logiczne, że jeżeli pchasz się do telewizji i innych programów, to będzie się o tobie mówiło i osiągniesz pewien etap sławy... Osoba, która nie chce być osobą publiczną, nie afiszuje się aż tak;

- Nie, to nie Doda pierwsza zaczęła wstawiać. Darek już dawno temu wstawiał z nią zdjęcia na instastory i to przez jego relację pojawiły się artykuły o ich związku — czytamy w komentarzach.

Znaleźli się też internauci, którzy wykazali się większym zrozumieniem i wsparli partnera Dody. W komentarzach zachęcili sportowca do tego, by walczył o relację z piosenkarką.

- Brawo Darek za ten wpis. Mam tylko nadzieję, że jeśli się poróżnialiście, zawalczysz o to. Ta mysza to Twoja mysza. Nie musisz żyć w blasku fleszy;

- Napisał Pan to, co uważał za stosowne, a inni się plują i wylewają tą zjadliwa żółć i jad i wiadro pomyj... Tak jakby coś do waszego związku ważnego wnosili;

- Pięknie napisane :) życzę powodzenia, ale warto wierzyć w miłość i iść za nią, nawet jeśli trzeba pokonać góry, wodospady, oceany... — czytamy.

Niedawno także Doda napisała o trudnym etapie w życiu. Wokalistka jednak chce uporać się z problemami bez udziału mediów i obecnie skupia się na promocji programu "Doda. Dream Show". Myślicie, że to koniec jej związku?