"Od 3 tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości" - czytamy na instagramowym profilu Dariusza Pachuta. Wszystko wskazuje na to, że sportowiec ma dość tego, co dzieje się wokół jego osoby. Podróżnik zareagował wymownym i obszernym wpisem. To koniec jego związku z Dodą.

Reklama

Dariusz Pachut wydał oświadczenie w sprawie Dody

W minionych tygodniach aż huczało w sieci od licznych plotek, dotyczących rozstania Dody z Dariuszem Pachutem. Wówczas internauci doszukiwali się licznych dowodów, świadczących o kryzysie tej dwójki. Sami zainteresowani jednak skutecznie i konsekwentnie milczeli w tej kwestii. Doda zabrała głos dopiero przed rozpoczęciem jesiennej ramówki Polsatu. Wówczas na jej instagramowym profilu wylądowało oświadczenie, w którym przyznała, że faktycznie ta dwójka przeżywa ciężkie chwile. Pozostała jednak tajemnicza i poprosiła o uszanowanie swojej prywatności. Dariusz Pachut natomiast nadal milczał - aż do teraz.

Instagram @dariuszpachut

Zobacz także: Doda o trudnym etapie w życiu: "Musimy przejść przez niego sami"

Wszystko wskazuje na to, że miarka się przebrała, kiedy okazało się, że fani Dody nie odpuszczają Dariuszowi Pachutowi. Pod jego postami nieustannie czytaliśmy uszczypliwe komentarze, nawiązujące do rozstania z wokalistką. Teraz sportowiec pierwszy raz zareagował. Zrobił to za sprawą Instagrama, gdzie opublikował wymowny wpis:

- Nie chciałem i nie chce być celebrytą. Nigdy nie zależało mi, aby być na ściankach, żyć w blasku fleszy i prowadzić życie związane z show-biznesem. Nie chce być bohaterem plotkarskich portali. Proszę i nalegam by pisać o mnie jedynie w kontekście mojej pracy i pasji. Jestem sportowcem i podróżnikiem. Realizuje swój autorski projekt Korony Wodospadów oraz wiele innych inicjatyw, które mają Was zachęcać do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Dariusz Pachut odniósł się także do hejtu, jaki na niego spadł oraz ostatnich plotek na swój temat - m.in. tego, że ma już nową partnerkę:

- Od 3 tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie będę się do nich nigdy odnosił publicznie, bo cenię sobie prywatność - zarówno swoją jak i osoby, której te informacje również dotyczą.

Zobacz także: Dorota Gardias wspiera Dodę po rozstaniu? Wymowny wpis

Wybranek Dody jednoznacznie zakończył wpis:

- Pokazując swoje szczęście poszliśmy w całkowicie złą stronę… do której nigdy nie powrócimy… - skwitował.

Reklama

Pod postem sportowca posypały się liczne komentarze. Tym razem jednak mógł liczyć na wsparcie fanów: