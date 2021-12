Pamiętacie małą Sophię z filmu "Holiday"? Dziś jest nie do poznania! 

34 lata - dokładnie tyle minęło w tym roku od premiery kultowego i znanego na całym świecie filmu "Top Gun". To właśnie udział w tej produkcji sprawił, że Kelly McGillis, która wcieliła się w rolę Charlotte "Charlie" Blackwood, pretendowała do jednej z największych gwiazd kina. Gdy starała się o angaż w filmie miała zaledwie 29 lat. Szybko rozkochała w sobie miliony fanów na całym świecie, była uznawana za ideał kobiety. Jak się okazało, udział w filmie pozwolił jej zapomnieć o wielkiej tragedii sprzed lat... Jednak dziś Kelly McGillis nie przypomina dawnej siebie, a na najnowszych zdjęciach ciężko jest ją rozpoznać... Zobacz także: Jak dziś wyglądają filmowi złodzieje z filmu "Kevin sam w domu"? Po 30 latach ciężko ich rozpoznać Jak po 34 latach od premiery "Top Gun" wygląda odtwórczyni roli Charlotte? Kelly McGillis razem z Tomem Cruisem stworzyła kultowy duet w filmie "Top Gun". Namiętne uczucie Mavericka i Charlotte do dziś ogląda się z zapartym tchem, a jeżeli nawet znajdzie się ktoś, kto nie widział tej produkcji, to z pewnością zna utwór pochodzący właśnie z tego filmu - "Take My Breath Away", który do dziś jest nieśmiertelnym hitem. Pod koniec lat 80. Kelly McGillis uchodziła na jedną z najpopularniejszych młodych gwiazd światowego kina, ale niestety - jej tragiczna przeszłość często dawała o sobie znać. W 1981 roku została napadnięta z bronią i okradziona, a rok później doszło do jeszcze większego dramatu w jej życiu. Dwóch mężczyzn wtargnęło do jej mieszkania i brutalnie zgwałciło aktorkę. Przytrzymywali ją, bili i przystawiali nóż do gardła. Jej oprawcy mieli wtedy 15 i 20 lat. Niestety, tylko jeden z nich usłyszał wyrok, drugi nie został skazany, bo dowody z miejsca...