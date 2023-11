4 z 9

Julia Wróblewska wcieliła się w "Listach do M." w rolę Tosi, dziewczynki z domu dziecka. I chyba to, że wybór padł na Wróblewską nie był przypadkowy, bowiem młoda aktorka to prawdziwa gwiazda ekranu, która dojrzewała na oczach widzów. Dziś to już dwudziestoletnia kobieta, która z powodzeniem łączy obowiązki aktorskie – Julia nie jest zawodową aktorką – ze studiami na iberystyce. Aktorkę można obserwować na Instagramie, gdzie bardzo aktywnie się udziela i relacjonuje swoje życie prawie każdego dnia. A pamiętacie od czego się zaczęło? Julka zadebiutowała w 2006 roku w hitowej komedii romantycznej „Tylko mnie kochaj” w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. U boku m.in. Macieja Zakościelnego i Agnieszki Grochowskiej zagrała tam rezolutną Michalinę.

Jak rozwinęła się jej kariera?