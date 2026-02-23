Wiosenna Ramówka TVP wzbudziła spore emocje, jednak to, co rozegrało się za kulisami, wywołało ogromne emocje. Agnieszka Kaczorowska, znana z roli Bożenki w serialu "Klan", oraz Marcin Rogacewicz, promujący nowe odcinki serialu "Komisarz Alex", wspólnie stawili się na medialnej imprezie. Podczas wydarzenia para odpowiedziała na kilka pytań, które miały na celu sprawdzić, czy dobrze się znają. Pytania okazały się dużo bardziej ekscytujące, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. To właśnie jedno z nich wzbudziło największą sensację, a w zasadzie reakcja Agnieszki Kaczorowskiej. Tym samym zdradzili pikantne szczegóły!?

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła dwuznaczną reakcją na pytanie o Marcina Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy od wielu miesięcy tworzą zgrany duet zarówno zawodowo, jak i prywatnie zgodzili się na udział w szybkim quizie przygotowanym przez reporterkę Radia Zet. Para miała odpowiadać na pytania, które padały szybko, a odpowiedzi powinny być spontaniczne. Sytuacja nabrała zupełnie innego wymiaru, gdy padło pytanie:

Co w pięć minut potrafi poprawić Marcinowi humor? - zapytała na konferencji reporterka Radia Zet

Agnieszka Kaczorowska najpierw wybuchła cichym śmiechem, który błyskawicznie przerodził się w głośny chichot. Aktorka z lekkim zawstydzeniem zakryła twarz dłonią i powiedziała tylko

Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć - przyznała Agnieszka Kaczorowska ze śmiechem

Marcin Rogacewicz dodał pikanterii całej sytuacji

Reakcja aktorki była tak wymowna, że pojawiły się sugestie pikantnej odpowiedzi. Szczególnie po tym, jak wyraźnie rozbawiony Marcin Rogacewicz nie tylko się przysłuchiwał, ale zaczął wymownie zerkać na partnerkę, dając do zrozumienia, że tę informację muszą pozostawić dla siebie. Widać, że między obojgiem naprawdę iskrzy.

