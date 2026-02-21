Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz kolejny pokazali się wspólnie na medialnym wydarzeniu. Tym razem zakochani wybrali się na prezentację wiosennej ramówki Telewizji Polskiej. Kaczorowska i Rogacewicz chętnie udzielali wywiadów, a rozmowie z nami zdecydowali się nawet na prywatne wyznanie. Ujawnili, co planują!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzają swoje plany

Agnieszka Kaczorowska, jak sama zaznaczyła przed naszą kamerą, nie zdradza zbyt wiele o prywatnych aspektach swojego życia z Marcinem Rogacewiczem. Jednak po pytaniu o wymarzony Dzień Kobiet, tancerka wręcz rozpłynęła się wspominając, jak spędziła to święto rok temu. Kaczorowska w rozmowie z Party.pl pochwaliła się swoim szczęściem.

W tamtym roku miałam taki piękny Dzień Kobiet! To nasza słodka tajemnica, bo my dużo o tej prywacie nie mówimy i to też zostawię dla siebie powiedziała Kaczorowska.

Dopytana o to, jak wyobraża sobie tegoroczny Dzień Kobiet, odpowiedziała zagadkowo:

Niech będzie przynajmniej taki, jak był rok temu.

Rogacewicz w emocjach o premierze spektaklu "7"

Przy okazji rozmowy na temat Dnia Kobiet, Marcin Rogacewicz zwrócił uwagę na premierę wspólnego spektaklu tanecznego zatytułowanego "7", który trafi na scenę 9 marca.

Będziemy dzień przed oficjalną premierą naszego spektaklu. Będzie gorąco przyznał Rogacewicz.

O zawodowych planach pary garść informacji dla fanów przekazała również Agnieszka:

To prawda, będziemy po pokazie przedpremierowym 7 marca, tuż przed premierą 9 marca, więc na pewno to wszystko będzie się ciągle teraz do 9 marca kręcić wokół '7'.

Przedsmak wspólnego show pary fani mogli zobaczyć już podczas koncertu walentynkowego TVP. Agnieszka i Marcin zatańczyli tam w strugach deszczu.

Zobaczcie nasz materiał wideo i posłuchajcie, co o swoich planach powiedzieli nam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz!

