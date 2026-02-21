Kaczorowska i Rogacewicz już tego nie ukrywają. Wygadali się przed kamerą
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz chętnie eksponują w mediach społecznościowych swoje wspólne zawodowe projekty, nie ujawniając przy tym szczegółów swojego prywatnego życia. W rozmowie z nami para uchyliła jednak rąbek tajemnicy.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz kolejny pokazali się wspólnie na medialnym wydarzeniu. Tym razem zakochani wybrali się na prezentację wiosennej ramówki Telewizji Polskiej. Kaczorowska i Rogacewicz chętnie udzielali wywiadów, a rozmowie z nami zdecydowali się nawet na prywatne wyznanie. Ujawnili, co planują!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzają swoje plany
Agnieszka Kaczorowska, jak sama zaznaczyła przed naszą kamerą, nie zdradza zbyt wiele o prywatnych aspektach swojego życia z Marcinem Rogacewiczem. Jednak po pytaniu o wymarzony Dzień Kobiet, tancerka wręcz rozpłynęła się wspominając, jak spędziła to święto rok temu. Kaczorowska w rozmowie z Party.pl pochwaliła się swoim szczęściem.
W tamtym roku miałam taki piękny Dzień Kobiet! To nasza słodka tajemnica, bo my dużo o tej prywacie nie mówimy i to też zostawię dla siebie
Dopytana o to, jak wyobraża sobie tegoroczny Dzień Kobiet, odpowiedziała zagadkowo:
Niech będzie przynajmniej taki, jak był rok temu.
Rogacewicz w emocjach o premierze spektaklu "7"
Przy okazji rozmowy na temat Dnia Kobiet, Marcin Rogacewicz zwrócił uwagę na premierę wspólnego spektaklu tanecznego zatytułowanego "7", który trafi na scenę 9 marca.
Będziemy dzień przed oficjalną premierą naszego spektaklu. Będzie gorąco
O zawodowych planach pary garść informacji dla fanów przekazała również Agnieszka:
To prawda, będziemy po pokazie przedpremierowym 7 marca, tuż przed premierą 9 marca, więc na pewno to wszystko będzie się ciągle teraz do 9 marca kręcić wokół '7'.
Przedsmak wspólnego show pary fani mogli zobaczyć już podczas koncertu walentynkowego TVP. Agnieszka i Marcin zatańczyli tam w strugach deszczu.
Zobaczcie nasz materiał wideo i posłuchajcie, co o swoich planach powiedzieli nam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz!
