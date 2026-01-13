Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zbliża się wielkimi krokami. W połowie maja reprezentanci trzydziestu krajów zawalczą o awans do wielkiego finału, a emocje sięgną zenitu. Na zwycięzcę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, jednak już teraz pojawiły się najnowsze informacje dotyczące udziału Polski w tegorocznej edycji wydarzenia.

Ważne informacje ws. Eurowizji

Choć do Konkursu Piosenki Eurowizji pozostało jeszcze kilka miesięcy, przygotowania do 70. edycji już ruszyły. 12 stycznia o godzinie 19:00 w wiedeńskim ratuszu odbyła się ceremonia losowania półfinałów - jedno z pierwszych oficjalnych wydarzeń zapowiadających konkurs. Galę poprowadzili Alexandra Wachter, znana austriacka dziennikarka informacyjna, oraz Cesár Sampson - artysta doskonale znany fanom Eurowizji, zwycięzca głosowania jury i zdobywca trzeciego miejsca w 2018 roku.

Podczas losowania przekazano także istotne informacje dla Polski. Nasz reprezentant zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie 12 maja - Polska została przydzielona do pierwszego półfinału i wystąpi w jego drugiej części. Tradycyjnie uczestników podzielono wcześniej na sześć grup, by ograniczyć głosowanie sąsiedzkie. Przy ich tworzeniu uwzględniono między innymi historię głosowań i położenie geograficzne. Polska znalazła się w trzecim koszyku, wspólnie z krajami Kaukazu, Izraelem oraz Ukrainą.

Jak wyglądało losowanie?

Losowanie przebiegało w dwóch etapach. Najpierw do poszczególnych półfinałów przypisano kraje tzw. Wielkiej Czwórki oraz Austrię, gospodarza konkursu. Choć państwa te nie walczą o awans na tym etapie, zaprezentują się na scenie i wezmą udział w głosowaniu. W drugiej części ceremonii do półfinałów przydzielono pozostałe 30 krajów, jednocześnie ustalając, czy wystąpią w pierwszej, czy w drugiej połowie koncertu.

