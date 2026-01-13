Nowe wieści ws. Eurowizji 2026. Zapadła ważna decyzja dotycząca Polski
Choć rok 2026 dopiero się rozpoczął, już teraz pojawiają się pierwsze doniesienia dotyczące Konkursu Piosenki Eurowizji. Do mediów trafiły właśnie ważne informacje związane z występem Polski - wiadomo, w której części koncertu wystąpi na scenie oraz z jakimi krajami będzie rywalizować.
Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zbliża się wielkimi krokami. W połowie maja reprezentanci trzydziestu krajów zawalczą o awans do wielkiego finału, a emocje sięgną zenitu. Na zwycięzcę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, jednak już teraz pojawiły się najnowsze informacje dotyczące udziału Polski w tegorocznej edycji wydarzenia.
Ważne informacje ws. Eurowizji
Choć do Konkursu Piosenki Eurowizji pozostało jeszcze kilka miesięcy, przygotowania do 70. edycji już ruszyły. 12 stycznia o godzinie 19:00 w wiedeńskim ratuszu odbyła się ceremonia losowania półfinałów - jedno z pierwszych oficjalnych wydarzeń zapowiadających konkurs. Galę poprowadzili Alexandra Wachter, znana austriacka dziennikarka informacyjna, oraz Cesár Sampson - artysta doskonale znany fanom Eurowizji, zwycięzca głosowania jury i zdobywca trzeciego miejsca w 2018 roku.
Podczas losowania przekazano także istotne informacje dla Polski. Nasz reprezentant zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie 12 maja - Polska została przydzielona do pierwszego półfinału i wystąpi w jego drugiej części. Tradycyjnie uczestników podzielono wcześniej na sześć grup, by ograniczyć głosowanie sąsiedzkie. Przy ich tworzeniu uwzględniono między innymi historię głosowań i położenie geograficzne. Polska znalazła się w trzecim koszyku, wspólnie z krajami Kaukazu, Izraelem oraz Ukrainą.
Jak wyglądało losowanie?
Losowanie przebiegało w dwóch etapach. Najpierw do poszczególnych półfinałów przypisano kraje tzw. Wielkiej Czwórki oraz Austrię, gospodarza konkursu. Choć państwa te nie walczą o awans na tym etapie, zaprezentują się na scenie i wezmą udział w głosowaniu. W drugiej części ceremonii do półfinałów przydzielono pozostałe 30 krajów, jednocześnie ustalając, czy wystąpią w pierwszej, czy w drugiej połowie koncertu.
Zobacz także:
- Kolejny kraj bojkotuje Eurowizję 2026. Wymowny komentarz Dody ws. Polski
- Michał Wiśniewski o Eurowizji 2026 i decyzji TVP. Powiedział wprost
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.