I wszystko jasne. Wiadomo już, które państwa wezmą udział w Eurowizji 2026. Do sieci trafiła oficjalna lista krajów, które zdecydowały się wysłać swoich reprezentantów na międzynarodowy konkurs muzyczny. Tak niskiej frekwencji nie było od lat.

Dlaczego Eurowizja 2026 ma najmniej uczestników od 2004 roku?

Oficjalna lista uczestników Eurowizji 2026 została ogłoszona 15 grudnia 2025 roku na profilach społecznościowych konkursu. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w Wiedniu, weźmie udział jedynie 35 krajów. To najniższa frekwencja od 2004 roku.

Główną przyczyną tak dramatycznego spadku liczby uczestników jest bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Od dwóch lat nasilały się głosy domagające się wykluczenia tego kraju ze względu na zarzuty o działania wojenne w Strefie Gazy oraz oskarżenia o nieuczciwe promowanie swoich reprezentantów i wpływanie na głosowanie SMS.

W krajach takich jak Belgia i Szwecja odbywały się liczne protesty, które miały wywrzeć presję na lokalnych nadawcach publicznych. Część z nich zdecydowała się na rezygnację z udziału w wydarzeniu. Ostatnio okazało się, że Polska jednak weźmie udział w Eurowizji 2026, a to wywołało poruszenie w sieci.

Które kraje zrezygnowały z udziału w Eurowizji 2026?

Z udziału w Eurowizji 2026 oficjalnie wycofało się pięć państw:

Hiszpania

Irlandia

Holandia

Słowenia

Islandia

Rezygnacja Hiszpanii - członka tzw. Wielkiej Piątki - jest szczególnie dotkliwa, ponieważ jej reprezentanci mają zapewnione miejsce w finale.

Pełna lista 35 uczestników Eurowizji 2026

Lista krajów uczestniczących w tegorocznej edycji Eurowizji wygląda następująco:

Albania Armenia Australia Austria Azerbejdżan Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Izrael Litwa Luksemburg Łotwa Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia San Marino Serbia Szwajcaria Szwecja Ukraina Wielka Brytania Włochy

W 2026 roku do Eurowizji powróciły trzy państwa: Bułgaria, Rumunia i Mołdawia. Mimo ich powrotu liczba uczestników spadła do 35, co pokazuje, że bojkot miał istotny wpływ na skład konkursu. Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji, jeszcze kilka miesięcy wcześniej zapowiadał rekordową frekwencję. Oficjalne ogłoszenie listy okazało się jednak rozczarowujące, to najniższy wynik od 2004 roku.

