Reklama

I wszystko jasne. Wiadomo już, które państwa wezmą udział w Eurowizji 2026. Do sieci trafiła oficjalna lista krajów, które zdecydowały się wysłać swoich reprezentantów na międzynarodowy konkurs muzyczny. Tak niskiej frekwencji nie było od lat.

Dlaczego Eurowizja 2026 ma najmniej uczestników od 2004 roku?

Oficjalna lista uczestników Eurowizji 2026 została ogłoszona 15 grudnia 2025 roku na profilach społecznościowych konkursu. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w Wiedniu, weźmie udział jedynie 35 krajów. To najniższa frekwencja od 2004 roku.

Główną przyczyną tak dramatycznego spadku liczby uczestników jest bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Od dwóch lat nasilały się głosy domagające się wykluczenia tego kraju ze względu na zarzuty o działania wojenne w Strefie Gazy oraz oskarżenia o nieuczciwe promowanie swoich reprezentantów i wpływanie na głosowanie SMS.

W krajach takich jak Belgia i Szwecja odbywały się liczne protesty, które miały wywrzeć presję na lokalnych nadawcach publicznych. Część z nich zdecydowała się na rezygnację z udziału w wydarzeniu. Ostatnio okazało się, że Polska jednak weźmie udział w Eurowizji 2026, a to wywołało poruszenie w sieci.

Które kraje zrezygnowały z udziału w Eurowizji 2026?

Z udziału w Eurowizji 2026 oficjalnie wycofało się pięć państw:

  • Hiszpania
  • Irlandia
  • Holandia
  • Słowenia
  • Islandia

Rezygnacja Hiszpanii - członka tzw. Wielkiej Piątki - jest szczególnie dotkliwa, ponieważ jej reprezentanci mają zapewnione miejsce w finale.

Pełna lista 35 uczestników Eurowizji 2026

Lista krajów uczestniczących w tegorocznej edycji Eurowizji wygląda następująco:

  1. Albania
  2. Armenia
  3. Australia
  4. Austria
  5. Azerbejdżan
  6. Belgia
  7. Bułgaria
  8. Chorwacja
  9. Cypr
  10. Czarnogóra
  11. Czechy
  12. Dania
  13. Estonia
  14. Finlandia
  15. Francja
  16. Grecja
  17. Gruzja
  18. Izrael
  19. Litwa
  20. Luksemburg
  21. Łotwa
  22. Malta
  23. Mołdawia
  24. Niemcy
  25. Norwegia
  26. Polska
  27. Portugalia
  28. Rumunia
  29. San Marino
  30. Serbia
  31. Szwajcaria
  32. Szwecja
  33. Ukraina
  34. Wielka Brytania
  35. Włochy

W 2026 roku do Eurowizji powróciły trzy państwa: Bułgaria, Rumunia i Mołdawia. Mimo ich powrotu liczba uczestników spadła do 35, co pokazuje, że bojkot miał istotny wpływ na skład konkursu. Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji, jeszcze kilka miesięcy wcześniej zapowiadał rekordową frekwencję. Oficjalne ogłoszenie listy okazało się jednak rozczarowujące, to najniższy wynik od 2004 roku.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść?

Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.

Reklama
Reklama
Reklama