Oto buty idealne na wiosnę 2020! Kasia Tusk w pięknych czółenkach z sieciówki

Kasia Tusk pochwaliła się nową stylizacją utrzymaną w ulubionej przez nią kolorystyce - oczywiście czarno-białej. Blogerka postanowiła połączyć w swoim najnowszym looku klasykę, w której czuje się najlepiej, oraz prawdziwe trendy wiosny 2020. Kasia Tusk założyła klasyczny biały t-shirt, na który narzuciła czarną marynarkę o dłuższym kroju. Dobrała do niej białe postrzępione jeansy o długości 7/8 oraz prosty czarny pasek, który podkreślił jej wąską talię. Całość dopełniły piękne czarne czółenka bez pięty na stabilnym słupku. I to właśnie one okazały się najważniejszym elementem jej stylizacji!

Zobacz także: Wyprzedaże 2020. Te buty z Zary są ultrasłodkie i ultrawygodne!

Czółenka bez pięty to jedne z ulubionych butów gwiazd, ma je m.in. w swojej szafie Anna Lewandowska czy Natalia Siwiec. Gwiazdy uwielbiają je za to, że dodają ich stylizacjom lekkości. PS. Kiedy zakładacie czółenka bez pięty, musicie pamiętać o tym, by zadbać o wasze stopy!

Zobacz także: Trendy lato 2020. Ta shopper bag z Lidla za 25 złotych to hit na Instagramie

Jak wam się podoba look Kasi Tusk? My jesteśmy zachwyceni jej klasycznym lookiem, a zwłaszcza butami!

Kasia Tusk zdecydowała się na czarne czółenka na stabilnym obcasie, ale bez pięty! Taki sam model znaleźliśmy w Ryłko, kosztuje 279 złotych.

W czółenkach bez pięty zakochała się również Anna Lewandowska, która jakiś czas temu założyła czarne, logowane szpilki Burberry. Ten model kosztuje ok. 2300 zł.