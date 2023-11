Klasyczne szpilki nigdy nie wyjdą z mody, znajdziemy je w kolekcjach największych domów mody i w sieciówkach. Kochają je też gwiazdy, a ostatnio Anna Lewandowska i Natalia Siwiec zdecydowały się uzupełnić swoje jesienne stylizacje podobnymi modelami butów. Zaskakujący jest fakt, że wybrały dwie zupełnie inne marki!

Natalia Siwiec w szpilkach od Christiana Diora

Natalia Siwiec po wakacjach i podróży do Paryża na tegoroczny Tydzień Mody wróciła już do domu. Gwiazda zaprezentowała na Instagramie swoją najnowszą stylizację, a jej fanki oszalały na punkcie tego looku. Długi kardigan celebrytki to marka More and more i kosztuje 930 zł, jeansowe spodnie to projekt marki PHILO. Za model Chloe z wiązaniem na dole trzeba zapłacić 590 zł, jednak to buty zasługują na największą uwagę i jednocześnie są najdroższe z całego zestawu. To szpilki Christian Dior J'adior, które kosztują ok. 3,5 tys. zł! Okazuje się, że nie tylko Natalia Siwiec wybiera ten model butów...

Anna Lewandowska w szpilkach Burberry

Anna Lewandowska ostatnio też zdecydowała się na szpilki z odkrytą piętą. Gwiazda została przyłapana przez paparazzi po wyjściu z konferencji prasowej. Trzeba przyznać, że wyglądała doskonale w czarno-białej koszuli od MMC Studio i w kurtce polskiej marki MISBHV. Do tego wybrała czarne, logowane szpilki Burberry. Ten model kosztuje ok. 2300 zł.

Anna Lewandowska te same szpilki założyła do błękitnego garnituru i białego t-shirtu.

Podobają Wam się szpilki w stylu gwiazd? Która z nich wygląda lepiej?