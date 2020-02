Ultralekkie sneakersy z Lidla za 39 złotych to hit! Byliśmy pewni, że to model z najnowszej kolekcji Adidasa

Szukasz idealnych sneakersów na wiosnę, ale większość pieniędzy wydałaś już na najmodniejszą torebkę XXL, klasyczny płaszcz w czarno-białą pepitkę albo sukienkę z falbanami? Lidl ma dla ciebie propozycję, obok której nie przejdziesz obojętnie. Oto ultralekkie siateczkowe sneakersy za 39 złotych, które sprawdzą się podczas wiosennych spacerów i joggingu.

Co ciekawe, bardzo podobne w swoich wiosennych kolekcjach prezentują takie marki jak: Adidas, Nike i Reebok. Sneakersy w Lidlu dostępne są w rozmiarach od 37 do 41.

Oto ultralekkie siateczkowe sneakersy za 39 złotych. Kupicie je na stronie internetowej Lidla. Ich plusem jest nie tylko niewielka waga, ale i przewiewny materiał, z których są wykonane. My to kupujemy - zwłaszcza w takiej cenie!

Mat. prasowe

Sneakersy w Lidlu są dostępne w dwóch kolorach. Pudrowy róż to opcja dla romantyczek. Czarno-biały model z dodatkiem błękitu i beżu to opcja dla pań, które stawiają na mocniejsze kolory. Który kolor przemawia do was bardziej?