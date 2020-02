Anna Lewandowska zaskoczyła nas piękną - już wiosenną - stylizacją! Gwiazda zdecydowała się na czarną sukienkę marki Zaquad (520 złotych) - co ciekawe jakiś czas temu na ten sam model, ale w innym kolorze zdecydowała się Paulina Sykut. Do całości dobrała czerwoną torebkę i najmodniejsze buty wiosny 2020 - białe sandałki z kwadratowym noskiem na szpilce. To dość kontrowersyjny model, ale my się w nim zakochałyśmy - zwłaszcza, kiedy widzimy jak Ania bosko się w nim prezentuje!

Sukienka z kimonowym rękawem to idealna propozycja na co dzień. Sukienka doskonale współgra np. z rockową ramoneską i ciężkimi butami. Projektowi dziewczęcości dodają falbany wykończone taśmą w delikatne kropeczki. Ta sukienka to projekt marki Zaquad, kosztuje 520 złotych.

Całość stylizacji została uzupełniona przez białe sandałki z kwadratowym noskiem na szpilce. To jeden z najpopularniejszych modeli butów lansowanych przez projektantów. Bardzo podobny model znajdziecie w Zarze.

Kwadratowy nosek? O tak! A teraz czas na nieco dziwny (?) trend od Proenza Schouler i Bottega Veneta. Kwadratowe noski to kontrowersyjny trend, w którym zakochały się już Sara Boruc i Marina. Teraz do grona ich wielbicielek dołącza Anna Lewandowska.