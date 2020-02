Trendy wiosna 2020: 5 najmodniejszych modeli torebek. Pospiesz się, a kupisz je jeszcze na wyprzedaży!

Co roku śledzimy zdjęcia z pokazów mody największych projektantów, aby poznać najgorętsze trendy sezonu. Dziś pod lupę bierzemy torebki, czyli ulubiony damski dodatek. Trendy na wiosnę 2020 dają duże pole do popisu! Modne będą torebki każdej wielkości: w rozmiarze XXL, duże, średnie, małe, a nawet mini, które zmieszczą jedynie smartphone’a i klucze. Wśród wzorów wciąż królują zwierzęce printy, do łask wrócą też metaliczny połysk. Projektanci mody lansują także torebki w słodkich pastelach oraz nowość – nieduże okrągłe modele. Jesteś gotowa na zakupy? To świetnie, bo mamy dla ciebie dobrą wiadomość: jeśli się pospieszysz, kupisz najmodniejsze torebki na wiosnę 2020 na zimowej wyprzedaży!

1. Zwierzęcy print nie wychodzi z mody!

Od Nowego Yorku po Paryż wszyscy chcą nosić drapieżne nadruki. Wiosną 2020 hitem będą torebki w cętki, paski zebry i wężowe wzory. Dlaczego warto je wybrać? Po pierwsze, proste modele torebek w zwierzęce wzory są niezwykle eleganckie. Po drugie, idealnie pasują do bieli, beżu, brązu i denimu, które będą będziemy nosić wiosna 2020. Po trzecie, dają wiele możliwości: możesz wybrać wzór w klasycznych kolorach (elegancja, którą proponuje Versace), pastelowych, a nawet neonowych! Gotowa na szaleństwo? Postaw na zwierzęcy wzór wyszywany koralikami lub cekinami. Tak oryginalne propozycje prezentował w tym roku Chanel.

EastNews

2. Metaliczny połysk

Takie torebki są eleganckie, a jednocześnie odrobinę ekstrawaganckie. Idealnie sprawdzą się na wieczór. Wiosną 2020 najmodniejsze będą błyszczące kopertówki, kuferki oraz torebki w rozmiarze XS. Wracamy do klasyki i w nowym sezonie stawiamy przede wszystkim na złote i srebrne odcienie. Metaliczne torebki idealnie uzupełnią stylizację z damskim garniturem w roli głównej, ale też z suknią wieczorową, czy dżinsami i ramoneską. Dom mody Chanel zachęca też, aby tej wiosny wrócić do kosmicznych lat 60. i postawić na srebrne torebki z falistym wykończeniem, które świetnie uzupełnią tweedową stylizację.

EastNews

3. Słodkie pastele

Wiosną 2020 nie mogło zabraknąć świeżych i dziewczęcych pasteli. Obok słodkiego różu w tym roku króluje także chłodny błękit, liliowy fiolet, mleczna brzoskwinia i jasny żółty. Tzw. chanelki, kuferki, listonoszki, plecione i półokrągłe torebeczki w słodkich odcieniach lansowały m.in. Elie Saab, Fendi, Antonio Marras i Blumarine. Pastele nosimy do biały i beżowych kreacji, a także do zestawów w tym samym lub pastelowym kolorze. Tak! Monokolorystyczne stylizacje zostają w modzie.

EastNews

4. Koliste kształty

To zupełna nowość wśród najgorętszych trendów na wiosnę 2020. Torebki w kolistych kształtach pięknie dopełnią ultra kobiecą stylizację. Skórzane będą wyglądały klasycznie i elegancko, zamszowe przywiodą na myśl luz rodem z Dzikiego Zachodu (zwłaszcza, jeśli będą ozdobione frędzlami), a metaliczne nadadzą nowoczesny look. Hitem wiosny 2020 będą także okrągłe torebki-kosze, które zagościły na pokazie m.in. Damo Wanga czy Awake.

Instagram

5. Torebki saszetki to słynne „nerki” w nowym wydaniu

Ciepłą porą roku mniej znaczy więcej. Nic więc dziwnego, że wiosną 2020 królować będą torebki w rozmiarze XS, na pasku lub łańcuszku, które zapinamy wokół tali czy bioder. Warto zauważyć, że to bardzo praktyczny gadżet – nie tylko jest skrytką na smartphone’a i klucze, ale także pozwala na pełną swobodę ruchu ramion i rąk. Idealnie sprawdzi się więc na szaloną imprezę czy festiwalowe szaleństwo. Wiosną 2020 na topie będą torebki saszetki skórzane, zamszowe, metaliczne, a nawet… przezroczyste! Te ostatnie pojawiły się na pokazie Brandona Maxwella.