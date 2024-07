10. Agnieszka Kąkol

Wiek: 24

Wzrost: 176

Miejscowość: Rzeszów

Region: 2 Wicemiss Podkarpacia

- Nazywam się Agnieszka Kąkol. Mam 24 lata i pochodzę z Rzeszowa, gdzie aktualnie mieszkam. Studiuję na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej. Pracuję na stanowisku Przedstawiciela Handlowego. Moje kredo życiowe : rób to co kochasz i nigdy się nie poddawaj. W konkursach piękności brałam udział w 2010 i 2012 roku, jednak myślę że dopiero teraz nadszedł odpowiedni moment, żeby tutaj być. Do trzech razy sztuka? Ale w konkursie MISS POLSKI to mój debiut.