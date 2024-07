Wczoraj "Super Express" podał, że Edyta Górniak i Piotr Schramm nie są już parą. Dla naszej redakcji informacja od początku wydawała się bardzo zaskakująca, bowiem jeszcze kilka tygodni temu diwa w wywiadach podkreślała jak ważną osobą dla niej jest Piotr, a także zdradziła kilka poważnych planów na dalszą przyszłość. Zobacz: "Przy Piotrze mogę znów czuć się kobietą"

Skontaktowaliśmy się więc ze współpracownikiem gwiazdy, który powiedział nam, że informacja tabloidu jest nieprawdziwa (zobacz). Niestety, na taki sam krok jak my tradycyjnie nie zdecydowały się inne serwisy bezmyślnie powielając materiał "SE".

Edyta z okazji plotek na temat najważniejszych w jej życiu wartości jakimi są rodzina i przyjaciele, wystosowała na Facebooku oświadczenie. Gwiazda pomimo aktualnego pobytu w Azji, gdzie regeneruje siły przed "The Voice of Poland", znalazła chwilę na zebranie myśli i podzielenie się swoim rozgoryczeniem.

- Obserwuję pewien schemat natomiast. Zawsze kiedy osiągam kolejne sukcesy natychmiast w prasie pojawiają się tematy rodzinne. A to "nie odwiedziła Mamy w szpitalu", a to "ex małżonek znów rozżalony", a to "kariera jej się skończyła !" itd.. itd.. Taka już chyba charakterystyka zazdrości i ludzi, którzy próbują żyć czyjeś życie, zamiast żyć swoje życie. Spodziewam się, iż na czas mojej obecności w jesiennej ramówce TVP, nie jedno jeszcze przeczytamy. Muszę zmartwić moich wrogów - Mamy się świetnie i nadal jesteśmy szczęśliwą Rodziną. Potraktuję tę sytuację jako marność ludzką. A następnym razem, za podobny "czarny PR" zareagujemy wobec autorów prawnie.