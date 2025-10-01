Dagmara Kaźmierska zabrała głos ws. przyczyny śmierci Jacka Wójcika. Jak zmarł?
W środę wieczorem dowiedzieliśmy się o śmierci Jacka Wójcika z "Królowych życia". Jak zmarł? Dagmara Kaźmierska zabrała głos.
Wstrząsająca wiadomość obiegła media - nie żyje Jacek Wójcik, wieloletni przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej i bohater show "Królowe życia". Jego nagłe odejście wywołało lawinę pytań i spekulacji. Głos w tej sprawie zabrała Kaźmierska.
Jacek Wójcik nie żyje
Jacek Wójcik był jedną z barwniejszych postaci, którą od lat mogliśmy oglądać na antenie stacji TTV. Pojawił się w wielu programach, jednak największą rozpoznawalność przyniósł mu format "Królowe życia". Pojawiał się w nim jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej - głównej bohaterki show. To właśnie ona jako pierwsza poinformowała o śmierci Jacka!
ŻEGNAJ DŻEJK! Do zobaczenia w innym Świecie! Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego
Jak zmarł Jacek Wójcik?
Śmierć Jacka Wójcika pogrążyła wielu fanów w głębokiej rozpaczy. Od razu pojawiły się również pytania o przyczyny tej tragedii. Jedna z internautek zapytała wprost pod pożegnalnym wpisem Dagmary Kaźmierskiej, czy Jacek zmarł wskutek wypadku. Ta stanowczo zaprzeczyła:
Nie, nie wypadek
Nie ujawniła jednak, co tak właściwie było bezpośrednią przyczyną śmierci Jacka Wójcika.
Tymczasem pożegnalny wpis zamieściła w mediach również Edzia, z którą niegdyś Dagmara i Jacek tworzyli kumpelskie trio.