Dagmara Kaźmierska i Edyta Nowak-Nawara poinformowały o śmierci Jacka Wójcika, którego widzowie doskonale znają z programów TTV. Jakiś czas temu, zanim jeszcze ich drogi rozeszły się, brał udział w show "Dagmara szuka męża", gdzie Kaźmierska próbowała znaleźć partnera na życie. Jeden z uczestników programu, Daniel Żołek, pożegnał Jacka na swoim Instagramie.

Odszedł "człowiek pełen energii, humoru i serca do ludzi"

Jacek Wójcik był przez lata wiernym towarzyszem Dagmary Kaźmierskiej w programach telewizyjnych. Choć w ostatnich miesiącach ich media donosiły o ich konflikcie, to właśnie Kaźmierska jako pierwsza poinformowała o śmierci przyjaciela.

Wójcik brał udział w programie "Dagmara szuka męża" w Polsacie, gdzie miał styczność z kandydatami, którzy chcieli zdobyć serce Kaźmierskiej. Jednym z nich był trener personalny, Daniel Żołek. Na swoim Instagaramie napisał:

Odszedł Jacek Wójcik… Człowiek pełen energii, humoru i serca do ludzi. Na zawsze zostanie w naszej pamięci i w sercach tych, którzy mieli szczęście Go znać. Spoczywaj w pokoju, Jacku 🕊️ Żegnaj Jacku....

Wyżej zobaczycie fragment rozmowy z Jackiem o programie. Jak wspierał wówczas Dagmarę? Zobaczcie!

