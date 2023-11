Kilkanaście miesięcy po śmierci Ani Jarosław Bieniuk zaczął spotykać się z Martyną Gliwińską. W wywiadzie w "Vivie!" mówił:

To wyjątkowa dziewczyna! Dzięki niej życie znowu mnie cieszy i nie boje się tego powiedzieć. Rozumie mnie, wspiera. No i ma świetne relacje z moimi dziećmi. Lubią się wzajemnie. Nie mógłbym obdarzyć uczuciem kobiety, której by nie akceptowały. ... Ania wie o tym, że zawsze będzie dla mnie kimś bardzo ważnym i nic tego nigdy nie zmieni.