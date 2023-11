Minęło kilkanaście tygodni od premiery biografii Ani Przybylskiej - "Ania". Wówczas jej mama, Krystyna Przybylska, udzieliła szeregu wywiadów na temat ukochanej córki - jej życia, kariery, dzieci, a także walki z chorobą, a także śmierci. Szczególnie mocny był wywiad dla "Wysokich Obcasów Extra", w którym pani Krystyna opowiedziała o wstrząsających szczegółach śmierci pięknej aktorki. Dla wielu - zbyt osobisty...

Przecież trzeba wezwać pogotowie. A potem Anię przebrać. W co? Okazało się, że do trumny jest inne ubranie, a do przewiezienia zwłok inne... ... Agnieszka przyniosła ulubione spodnie Ani, skarpety do kolan, lubiła takie wełniane, pomarszczone i nową czapeczkę. Nakupowała sobie tych czapek mnóstwo, bo trzy tygodnie wcześniej zgoliła głowę - mówiła pani Krystyna Przybylska o ostatnich godzinach życia An Przybylskiej.