Kasia Bujakiewicz niedługo poprowadzi nowy program -"Wnętrze do poprawki. Domy gwiazd" dla telewizji Lifetime. Aktorka w wywiadzie udzielonym "Fleszowi" opowiada, dlaczego zdecydowała się wystąpić w programie. Kasia mówi też o przedwcześnie zmarłej Ani Przybylskiej. Aktorce nie podoba się, że wiele osób próbuje promować się na jej przyjaciółce.

Nie podoba mi się to całe zamieszanie wokół jej osoby i jestem pewna, że jej też by się nie podobało. Uważam, że niestety w niektórych przypadkach sprowadza się to do lansowania na plecach Ani, co jest absolutnie w złym stylu. Ona była jedyna, wyjątkowa, niepowtarzalna. Po prostu była zaj...tą osobą - mówi w rozmowie z Fleszem.