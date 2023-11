Jarosław Bieniuk od czasu do czasu publikuje rodzinne zdjęcia na instagramie. Uwagę internautów przyciągnęło jedno z nich. Widać na nim jednego z synów byłego piłkarza. A co najważniejsze, jest on łudząco podobny do swojej mamy, Anny Przybylskiej.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących podobieństwa: "Pięknie", "Cała Ania", "Jaki podobny do mamy". Trzeba przyznać, że najmłodszy syn faktycznie przypomina Annę Przybylską, szczególnie kiedy się uśmiecha. Wy również zauważacie podobieństwo do aktorki?

Wolny czas Jarosława Bieniuka zarezerwowany dla dzieci!

Były piłkarz każdą wolną chwilę poświęca swoim dzieciom. Spędza z nimi dużo czasu, często wybierając aktywne rozrywki. Pod jednym ze zdjęć dokumentujących górską wędrówkę napisał:

Spędziłem dzisiaj z moim najmłodszym „zuchem” fantastyczny dzień w Dolinie Kościeliskiej. Polecam odwiedzić Jaskinie Mroźną która ma 700m i jest całkowicie oświetlona. Sztos!

Jarosław Bieniuk z dziećmi

ONS.pl

Oliwia Bieniuk