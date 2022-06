Ostatni dzień Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Dzieci księżnej Kate znów skradły show

To był dla niej ważny dzień! Meghan Markle zadebiutowała na słynnym balkonie pałacu Buckingham. I to od razu na bardzo ważnym święcie - urodzinach Królowej Elżbiety II. Choć monarchini skończyła 92 lata 21 kwietnia, jej urodziny zawsze świętowane są w drugą sobotę czerwca. Wiele wskazuje na to, że właśnie z powodu obchodów urodzin królowej, Meghan i Harry musieli przełożyć na później swój miesiąc miodowy. Zobacz: Wpadka księżnej Meghan podczas drugiego oficjalnego wyjścia! Też to zauważyliście? Meghan Markle i książę Harry - o czym rozmawiali na balkonie pałacu Buckingham? Specjalista od czytania z ruchu warg zdradził, jak wyglądała rozmowa Meghan z jej mężem na słynnym balkonie. Meghan po raz kolejny zachwyciła swoim wyglądem - księżna Sussex założyła suknię w kolorze pudrowego różu od Caroliny Herrery. Choć Meghan promieniała i wydawała się wyluzowana, wcale tak nie było. Specjalista od czytania z ruchu warg zdradził, o czym Harry rozmawiał ze swoją małżonką, gdy weszli na balkon. W porządku? - zapytał książę Harry. Jestem zdenerwowana. - odpowiedziała Meghan Markle. Potem jest przelot samolotów i wszyscy patrzymy w niebo - dodał książę. Zaskoczeni? My nie! Kto nie byłby zdenerwowany stojąc na tym słynnym balkonie u boku królowej Elżbiety. Do tego wszyscy patrzyli na brzuch Meghan, która ponoć jest w ciąży! Czy rzeczywiście coś było widać? Zobacz: Pierwszy raz oficjalnie obok siebie! Księżna Kate czy Meghan - która lepiej wypadła na urodzinach Elżbiety II? Tak wyglądała rozmowa Meghan i księcia Harry'ego ( od 0:39) Meghan Markle zadebiutowała na słynnym balkonie pałacu Buckingham Dobrze wyglądała?