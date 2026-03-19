Joanna Krupa od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Na Instagramie zgromadziła prawie dwa miliony obserwatorów, którzy z zainteresowaniem śledzą jej życie. Niestety tym razem nie miała dla nich dobrych wieści. Modelka trafiła ostatnio do szpitala. Niepokojące nagranie z kliniki obiegło sieć.

Joanna Krupa w szpitalu. Opublikowała niepokojące nagranie

Joanna Krupa chętnie pokazuje fanom kulisy swojego życia w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje zdjęcia z podróży, profesjonalnych sesji oraz urocze chwile spędzone z córeczką Ashą. Jej wpisy zazwyczaj spotykają się z ogromnym entuzjazmem i ciepłym odbiorem obserwatorów. Tym razem jednak podzieliła się mniej radosną informacją - jak się okazało, modelka niespodziewanie trafiła do szpitala.

A już miałam w czwartek bawić się na najlepszym evencie roku. (...) Ale czasami życie pisze inne scenariusze napisała na Instagramie.

Dodatkowo na instagramowym profilu Joanny Krupy pojawiło się niepokojące nagranie wprost ze szpitalnej sali zabiegowej, gdzie gwiazda "Top Model" leży na łóżku podczas badania.

Internauci poruszeni najnowszym nagraniem Joanny Krupy

Internauci błyskawicznie zasypali Joannę Krupę słowami wsparcia i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Dużo zdrówka!

Niech wszystko będzie dobrze pisali.

Na ten moment nie wiadomo, co było powodem hospitalizacji Joanny Krupy, ponieważ sama nie ujawniła szczegółów. Pozostaje mieć nadzieję, że to nic poważnego i życzyć jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Joanna Krupa podbiła zagraniczne wybiegi

Joanna Krupa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek w show-biznesie, która zrobiła karierę za oceanem. Urodziła się w Warszawie, ale już jako dziecko wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam zaczęła spełniać swoje marzenia o wielkiej sławie. Szybko zwróciła na siebie uwagę urodą i charyzmą, dzięki czemu zaczęła pojawiać się na wybiegach i w popularnych magazynach. Z czasem stała się jedną z najbardziej znanych modelek z Polski, a jej życie prywatne również zaczęło interesować media.

Popularność przyniosły jej nie tylko sesje zdjęciowe, ale też telewizja i odważny styl bycia. Joanna świetnie odnalazła się w świecie reality show i programów rozrywkowych, a w Polsce podbiła serca widzów jako prowadząca "Top Model". Jej życie uczuciowe, styl życia i wypowiedzi często trafiają na pierwsze strony portali plotkarskich. Mimo tego wizerunku, Krupa pokazuje też bardziej wrażliwą stronę, chętnie wykorzystując swoją sławę do nagłaśniania ważnych tematów. Joanna Krupa angażuje się też w walkę na rzecz zwierząt.

